Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram’ı aktif bir şekilde kullanan 52 yaşındaki başarılı oyuncu bacağındaki döküntülerin görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Ürtikerin önemli bir rahatsızlık olduğuna dikkat çeken Dermancıoğlu “Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım. Böyle durumlarda lütfen doktorunuza danışın. Bu kaşıntı ile başlayan, bedeninizi kanatmaya kadar giden bir şey. Tekrar hatırlatmak istedim” diyerek sevenlerini uyardı.