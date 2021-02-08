Instagram’ı aktif bir şekilde kullanan 52 yaşındaki başarılı oyuncu bacağındaki döküntülerin görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Ürtikerin önemli bir rahatsızlık olduğuna dikkat çeken Dermancıoğlu “Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım. Böyle durumlarda lütfen doktorunuza danışın. Bu kaşıntı ile başlayan, bedeninizi kanatmaya kadar giden bir şey. Tekrar hatırlatmak istedim” diyerek sevenlerini uyardı.
Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı
08.02.2021 - 11:40 | Son Güncelleme: 08.02.2021 - 11:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu, ürtiker hastası olduğunu açıkladı.
Etiketler : Esra Dermancıoğlu,
766038 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/766038.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER