Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) televizyon ekranlarında yayınlanan birçok diziye adeta ceza yağdı. Büyük bir ilgiyle izlenen Baraj ve Sen Çal Kapımı dizileri de bu cezadan kaçamadı. Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisine jakuzi ve duş sahnesi "Türk aile yapısına aykırı olduğu" gerekçesiyle, Baraj dizisine ise "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden nitelikte yayın yapıldığı" gerekçesi ile idari para cezası verildi.
RTÜK, Baraj dizisine de cezayı kesti
11.02.2021 - 13:20 | Son Güncelleme: 11.02.2021 - 13:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) televizyon ekranlarında yayınlanan birçok diziye adeta ceza yağdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,ceza,
766798 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/766798.aspx
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