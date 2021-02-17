Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adrian, Instagram hesabından giydiği gömleğin markasını merak edenler için link koyarak reklam algısı oluştururken, linke tıklayanlar köy okullarına yardım kampanyası düzenleyen sayfa ile karşılaştı. Bu duyarlı davranış ile duygulanan takipçiler başarılı sanatçıya övgü dolu sözler yağdırdı.