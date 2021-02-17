Adrian, Instagram hesabından giydiği gömleğin markasını merak edenler için link koyarak reklam algısı oluştururken, linke tıklayanlar köy okullarına yardım kampanyası düzenleyen sayfa ile karşılaştı. Bu duyarlı davranış ile duygulanan takipçiler başarılı sanatçıya övgü dolu sözler yağdırdı.
Cem Adrian paylaşımıyla gönüllere taht kurdu
17.02.2021 - 13:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 13:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ve yaptığı yardım paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı ve söz yazarı Cem Adrian, bu kez takipçilerini şaşırtan bir yol izledi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Cem Adrian,paylaşım,
768377 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/768377.aspx
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