Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan “Camdaki Kız” dizisi, çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kanal D ekranlarında gerçek bir aşk hikâyesinin işleneceği dizinin başrol karakteri Nalan’ı ise Burcu Biricik oynayacak. Kırmızı Oda’da oynadığı Boncuk karakteriyle büyük ses getiren Biricik, ‘Camdaki Kız’ romanını okurken ki anları Instagram’dan paylaştı. 31 yaşındaki başarılı oyuncu çekilen videoda “Okuyorum, okudukça heyecanlanıyorum. Heyecanlandıkça Nalan’ı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak” ifadelerini kullandı.