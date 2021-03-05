Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Davut Güloğlu, şarkıcı Sıla Gençoğlu’na yaklaşık 4 yıl önce Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözleri dolayısıyla hakaret ettiği gerekçesiyle ‘hakaret’ suçundan 8 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Şarkıcı Davut Güloğlu, avukatı aracılığıyla İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ne yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmuştu. Dilekçede, Güloğlu’nun cezasının infazının durdurulması ve beraati talep edilmişti. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, yargılamanın yenilenmesi talebini reddetti.

Mahkeme kararında, hükümlü Davut Güloğlu hakkında 8 bin 500 lira adli para cezası verildiği ve kararın 14 Mart 2019 tarihinde kesinleştiğini kaydetti. Kararda, Güloğlu’nun vekilinin mahkemeye sunduğu dilekçe ile yeniden yargılama talebinde bulunduğu, dilekçede yargılamanın yenilenmesini gerektirir, yeni bir neden ve durumu belgeleyecek herhangi bir delil mahiyetinde belge sunulmadığı belirtildi. Yargılamanın yenilenmesi talebinin kabule değer olmadığını belirten mahkeme, talebi reddetti.