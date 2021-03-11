Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Kutsi, rol aldığı “Benim Annem Bir Melek” dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker’le dünyaevine girdi. Uçankuş TV’nin haberine göre çift dizinin çekimlerinin yapıldığı Gaziantep’te 1 hafta önce nikâh masasına oturdu. Sessiz sedasız evlenen Kutsi ve Sibel Ülker’in nikâhını ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.



47 yaşındaki Kutsi'nin sekiz yıl birliktelik yaşadığı Feyza Çıpa ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra Ülker’le evlenmesi hayranlarını da şaşırttı.