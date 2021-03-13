Hürriyet’in haberine göre 27 yaşındaki başarılı oyuncu senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği “Aşkım Kıyamet” adlı filmde başrolde yer alacak. Deniz’in anlaşma sürecinin tamamlanmasının ardından kamera karşısına geçeceği filmin çekimlerinin Türkiye’nin güney kesiminde yapılması planlanıyor.