Hürriyet’in haberine göre 27 yaşındaki başarılı oyuncu senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği “Aşkım Kıyamet” adlı filmde başrolde yer alacak. Deniz’in anlaşma sürecinin tamamlanmasının ardından kamera karşısına geçeceği filmin çekimlerinin Türkiye’nin güney kesiminde yapılması planlanıyor.
Pınar Deniz ‘Aşkım Kıyamet’ filminin başrolünde
13.03.2021 - 11:56 | Son Güncelleme: 13.03.2021 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vatanım Sensin, Kırmızı Oda gibi başarılı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, yeni bir sinema filmi için kolları sıvadı.
Etiketler : pınar deniz,film,
774269 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/774269.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER