Uğurlu'nun kişisel Instagram hesabından yayınlanan programa oyuncu Aslı Tandoğan ve şarkıcı Gökhan Türkmen, Türkiye Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Fulya Solak Ekmen ile kızı Kayra ve Süreyya Ülkü Güler'in yanı sıra down sendromlu Barış Kelleci katıldı.

Down sendromlu çocuklar için bir farkındalık oluşturulması gerektiğini söyleyen Uğurlu, bazı okulların bu çocukları kabul etmediğini çünkü diğer çocukların ebeveynlerinin istemediğini söyledi.

Uğurlu, oğlu Ediz'in de bu tarz problemlerle karşılaştığını kaydederek, "Dünyada ve Türkiye'de bu genel olarak böyle. Farkındalığın daha çok artması gerekiyor. Yardımcı öğretmenlerin mesela. Bu tip kaynaştırma sınıflarında farklı gelişim gösteren çocuklara geri kaldıkları durumda ekstra yardımcı olabilmek için aslında öğretmenlerin atanması ve bu sınıflarda böyle öğretmenlerin bulunması çok önemli." dedi.

- "Down sendromlu çocuklara çok daha nazik, sevgi dolu, sabırlı davranılması gerekiyor"

Her 850 yeni doğandan birinin down sendromlu olduğunu dile getiren Uğurlu, Aslı Tandoğan ve Gökhan Türkmen'e kendi çocuklarının sınıfında bir down sendromlu çocuğun olmasına nasıl baktıkları sorusunu yöneltti.

Oyuncu Tandoğan, okulda istenmeme durumunun daha çok ailelerden kaynaklandığını dile getirerek, "Down sendromlu çocuklara çok daha nazik, sevgi dolu, sabırlı davranılması gerekiyor. O yüzden down sendromlu bir çocuğun oğlumun ya da kızımın sınıfında olmasını kesinlikle isterim. Çünkü o zaman daha empatik, daha nazik, daha sabırlı ve sevecen bir birey haline dönüşebileceğini düşünürüm. Kesinlikle istememek gibi bir şey söz konusu olamaz." diye konuştu.

Türkmen, verilen tepkileri idrak edemediğini ifade ederek, "Bir çocuğun elinden eğitiminin alınıyor olması zulümden başka bir şey değil. Çünkü o çocuk hasta değil, sadece genetik farklılığı var. Sen daha baştan onun kapasitesini engelleyip bir duvar örersen, bir gün de senin, sana göre normal olan çocuğuna başka biri başka bir taraftan duvar örer." ifadelerini kullandı.

Programa katılan Türkiye Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Ekmen ise farklılıklara açık olmak gerektiğini belirterek, "Böylece daha iyi bir toplum olacağız. Çocuklarımız daha iyi gelişecek. Down sendromlu kardeşi olan çocuklara bakınca daha iyi insanlar olarak yetişiyorlar. Lütfen kimseyi dışlamayın. Zaten kimsenin böyle bir hakkı da yok. Ama down sendromlu çocuklar da en az sizin çocuklarınız kadar kıymetli ve bir arada olmayı hak ediyorlar." şeklinde konuştu.

Down sendromlu bir kızı olan Güler de velilerin farkındalık seviyesine ulaşmasını dileyerek, "Öğretmenim ama çocuğuma okul bulmakta zorlanıyorum. Şu an İnci de kaynaştırma öğrencisi olarak okula gidiyor, pandemi yüzünden biraz ara vermiş olsak da. Sanıyorum en büyük sıkıntı toplumda, eğitimde yer bulabilmek. Diliyorum en kısa zamanda bunu da çözmüş oluruz." değerlendirmesini yaptı.

Sanatçı Uğurlu, "Çocuk Şarkıları" albümündeki "Sayılar" şarkısının YouTube'daki izlenme gelirlerinin tamamının Türkiye Down Sendromu Derneği'ne bağışlandığını söyledi.