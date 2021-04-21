Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuk istismarıyla mücadele kapsamında pek çok ilde eğitimler yapan, proje ve dava yürüten UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin sözcüsü ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, instagram hesabından canlı yayın yaparak; derneğin yürüttüğü “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” kampanyasına destek çağrısı yapacak, Banka hesapları ve SMS yolu ile 8246 numarasına bağış yapılmasını isteyecek. Kampanyaya destek veren pek çok ünlü isim, Uraz Kaygılaroğlu’nun konuğu olacak. Kaygılaroğlu, proje kapsamında UCİM İzmir İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi’nde mağdur çocukların aileleriyle tanıştı, onların yaşadığı zorlukları bizzat kendilerinden dinledi ve akabinde çocukların yaşadığı zorlukları anlatan bir kısa film hazırlandı. Sosyal medyada yayınlanan filmin amacı, çocuk istismarına karşı farkındalık oluşturmak. Kısa filmde, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ve UCİM sözcüsü ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, istismarın herkesin başına gelebileceğine ve eğitimlerle önlenebilir olduğuna dikkat çekiyor.