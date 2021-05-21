Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

National Geographic dergisinin kapağında yayımlanan çarpıcı fotoğrafı, amatör bal üreticisi Dan Winters çekti. 45 yaşındaki aktris her ne kadar sakin görünmeye çalışsa da yaşadığı korku büyük yeşil gözlerinden okunuyordu. Fotoğraf çekiminden önceki üç gün boyunca banyo yapamadığını ifade eden Jolie, “Bana, ‘Şampuan, parfüm ve benzeri kokular olursa arılar senin ne olduğunu bilmez’ dediler. Burun ve kulak deliklerini de arılar girmesin diye tıkadık” dedi. Çekim sırasında bir arının elbisesinin altına girdiğini belirten aktris, “Onu dizimde, bacağımda hissetmeye başladım. Gerçekten yaklaşıyor diye düşündüm. Çekimi yaptığımız süre boyunca orada kaldı. Ve sonra diğer tüm arıları çıkardığımda, eteği kaldırdım ve uzaklaştı. Biraz korksam da bu güzel yaratıklarla bağlantıda olmak çok güzel hissettirdi” diye konuştu.