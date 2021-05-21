National Geographic dergisinin kapağında yayımlanan çarpıcı fotoğrafı, amatör bal üreticisi Dan Winters çekti. 45 yaşındaki aktris her ne kadar sakin görünmeye çalışsa da yaşadığı korku büyük yeşil gözlerinden okunuyordu. Fotoğraf çekiminden önceki üç gün boyunca banyo yapamadığını ifade eden Jolie, “Bana, ‘Şampuan, parfüm ve benzeri kokular olursa arılar senin ne olduğunu bilmez’ dediler. Burun ve kulak deliklerini de arılar girmesin diye tıkadık” dedi. Çekim sırasında bir arının elbisesinin altına girdiğini belirten aktris, “Onu dizimde, bacağımda hissetmeye başladım. Gerçekten yaklaşıyor diye düşündüm. Çekimi yaptığımız süre boyunca orada kaldı. Ve sonra diğer tüm arıları çıkardığımda, eteği kaldırdım ve uzaklaştı. Biraz korksam da bu güzel yaratıklarla bağlantıda olmak çok güzel hissettirdi” diye konuştu.
Angelina Jolie’den Dünya Bal Arısı Günü pozu! Arılar üzerinde uçuştu
21.05.2021 - 16:12 | Son Güncelleme: 21.05.2021 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü çevreci aktris Angelina Jolie, bal arılarının önemiyle ilgili mesaj vermek üzere cesaret gerektiren bir eylemde bulundu. Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Jolie, Dünya Bal Arısı Günü için üzerinde arılar uçuşurken poz verdi.
Etiketler : angelina jolie,Dünya Bal Arısı Günü,
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