İstanbul Silivri'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda sosyal medya fenomeni Murat Övünç’ün oğlu Burak Can Övünç'ün yaptıkları dikkat çekmişti. Burak Can Övünç, aracıyla seyir halindeyken tabanca ile hava açmış, bu anları ise arkadaşı hesabından paylaşmıştı.



OLAYIN ARDINDAN EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin haber olmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Burak Can Övünç'ü yakalamak için harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde zanlı, Silivri’de yakalanarak polis merkezine götürüldü.



EVİNDE ARAMA YAPILDI

Zanlının evinde arama yapan ekipler, olayda kullanılan kurusıkı tabanca ile şarjör ve kurusıkı fişek ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Burak Can Övünç, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.



