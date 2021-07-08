Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak Menajerimi Ara dizisinde rol alan ve geçtiğimiz aylarda kansere yakalandığını açıklayarak diziden ayrılan ünlü oyuncu Canan Ergüder'den haber var. Sevilen isim, takipçileriyle sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

Kansere yakalandığını öğrendikten sonra hızlı bir tedavi sürecine giren Ergüder, Instagram hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. 43 yaşında olan oyuncu, son paylaşımında peruk yerine bandana takmayı tercih etti. Ergüder, paylaşımına "Artık biraz da böyle" notunu düştü.

HAYRANLARINDAN MESAJ YAĞDI

Canan Ergüder'in fotoğrafına mesaj yağdı. Çok sayıda arkadaşı ve hayranı, fotoğrafın altına "Harika olmuşsun", "Yüzünde güller açıyor", "Her geçen gün güzelleşiyorsun" şeklinde yorumlarda bulundu.

"BEŞİNCİ KEMOTERAPİ BİTTİ"

Geçtiğimiz haftalarda durumuyla ilgili hayranlarını bilgilendiren Canan Ergüder, Instagram hesabından annesi Rukiye Ergüder ile çekildiği fotoğrafını yayınlamıştı. Ergüder, "Beşinci kemoterapi bitti. Her şey yolunda" açıklamasını yapmıştı.

Kansere yakalanan Canan Ergüder: Her şey yolunda Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncularından Canan Ergüder, geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandı.