Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen programı 40’ın dün akşamki bölümüne yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı konuk oldu. Ilıcalı, Cansu Canan Özgen’in sorularını içtenlikle cevapladı. Acun Ilıcalı “pas” hakkı olmasına rağmen hiçbir soruyu pas geçmedi. Sevilen isim, programda, “Dede” unvanının kendisine yakıştığını, kızı Banu’dan olan torununu kastederek duygusal bir cümle kurdu ve “5 çocuğum var” dedi.

HADİSE’YE OLAN GÜVENİMİZ TAM

Ünlü televizyoncu, O Ses Türkiye’nin jürisine Hadise’nin yerine Ebru Gündeş’in yeniden jüri koltuğuna oturması hakkında da ilk kez açıklama yaptı.

Ilıcalı kendisine yöneltilen, “Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih ettiniz mi?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedim. Bir kere Hadise, O Ses Rap’te var, gözden kaçıp da konuyu başka yere taşımak isteyen gözler olabilir. O Ses Rap projemiz var, Hadise orada yer alacak, aynı ismi 2 yerde kullanma şansımız yok. Dikkat ederseniz biz O Ses Rap’e geçen sene başladık ve geçen sene de jüri üyemiz Hadise’ydi. Hadise’yi biz rapçi olmamasına rağmen O Ses Rap’e koyduk ki, bu şu demek oluyor, rapçi olmamasına rağmen Hadise’yi rap’e koyuyorsak bizim Hadise’ye olan güvenimizi gösteriyor ve aramızdaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Bu sene O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda Hadise yerine Ebru Gündeş oturuyor.

EBRU İLE BU SENE ÇALIŞMAK İSTEDİK

"Öbür tarafta da O Ses Türkiye’de jüri değiştirmemiz lazımdı” diyen Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti: “Her sene değiştirdik jüriyi, nerdeyse değişmeyen senemiz olmadı diyebilirim. Aynı jüriyle 2 sene çok nadir devam ediyoruz, Hadise’yi buraya koyduk, Ebru’yla bu sene çalışmak, beraber olmak istedik, teklif ettik, kabul etti, Ebru da bu tarafta kaldı. Birisi Rap’te, birisi de baktığın zaman normal O Ses’te” dedi.

NE OLMUŞTU?

O Ses Türkiye yeni sezonu ile ekrana geldiğinde Hadise’nin jüri koltuğunda olmaması izleyicilerde merak uyandırmıştı. Yarışmanın takipçileri “Hadise O Ses Türkiye'den neden ayrıldı?” sorusunu merak etmişti. Acun Ilıcalı, Hadise'nin bu yıl O Ses Rap programında jürilik yaptığı için O Ses Türkiye’de olmayacağını belirtmişti. Hadise her iki yarışmada da jüri üyesi olamayacağı için O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda yer almadı.

MaterChef Türkiye yarışmacıları O Ses Türkiye’de! Büyük ödülü Tahsin kazandı MasterCehef Türkiye yarışmacıları, O Ses Türkiye sahnesindeki performanslarıyla döktürdü. Tek tek sahneye çıkarak sevdikleri şarkıları söyleyen yarışmacılar 50 bin TL’lik para ödülü için kıyasıya yarıştı. Büyük ödülü kazanan ise Tahsin oldu.

O Ses Türkiye final yapıyor iddia edilmişti: Acun Ilıcalı’dan cevap gecikmedi Reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan O Ses Türkiye yarışmasının final yapacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti. İddialara ise en yetkili isim olan Acun Ilıcalı’dan yanıt geldi. Bir mekan çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan Ilıcalı, , "Saçma bir haber. Jürimizden mutluyuz" diyerek final iddialarını yalanladı.