Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcoğlu, geçtiğimiz günlerde Yeşilköy'deki balıkçıda silahlı saldırıya uğramış ve kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısı olduğu belirtilen şahıslar kısa sürede yankılanırken, olayın nedeni hakkında tartışmalar ise devam ediyor. Son olarak Nihat Doğan'ın Ece Erken'e yönelik sözleri magazin gündemine oturdu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası Ece Erken çeşitli açıklamalar yapmıştı. Erken'in yaptığı açıklamalar Nihat Doğan'ı rahatsız etti. Canlı yayınında isyan eden Nihat Doğan, Ece Erken'in Fatih Sipahi'yi hedef göstermesine sinirlendi.

ECE ERKEN: 65 BİN LİRAYI ŞAFAK CEBİNDEN VERİRDİ

65 bin lira tartışmalarına ilişkin konuşan Ece Erken, “İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı" demişti.

Ece Erken'in açıklamalarına sinirlenen Nihat Doğan şu sözleri söyledi:

NİHAT DOĞAN: SORU İŞARETLERİ OLUŞTURUYOR

"Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Acını paylaşıyorum sana sabır diliyorum ama bu kirli ilişki ağını açık açık anlat. Belki Benan hanım da bilmek istiyordur. Bunlar bu işi hallettiler ganimeti paylaşamadılar mesele bu."

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: 11 şüpheliye ek gözaltı süresi Son dakika haberi: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli savcılıktan ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısı Seccad Yeşil'den dikkat çeken paylaşım Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil'in sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı. Yeşil, o paylaşımı Mahmutyazıcıoğlu'nun, Ece Erken'le evlendiği gün yapmış olması dikkat çekti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 11 oldu, katil zanlısı Kadir Yasak yakalandı İstanbul Yeşilköy’de geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı sonucu öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili 9 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 11 şüphelinin emniyette sorguya alındığı öğrenildi. Cinayetin baş şüphelisi Kadir Yasak da yakalandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun İstanbul Bakırköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu dün son yolculuğuna uğurlandı. Memleketi Rize’de toprağa verilen Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıl evli kaldığı iki çocuğunun annesi Benan Kocadereli'den de ilk paylaşım geldi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun taziyesinde gözyaşları sel olup aktı İstanbul Bakırköy’de önceki gece uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Cenazesi dün gece memleketi Rize’ye getirilen Mahmutyazıcıoğlu’nun ailesi cenaze namazı öncesi Fındıklı ilçe merkezindeki belediyeye ait sosyal tesiste taziyeleri kabul ediyor.

Silahlı saldırıda öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı İstanbul Bakırköy’de bir restoranda önceki gece uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski yönetim kurulu üyesi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu bugün memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede eşi Ece Erken ve Mahmutyazıcıoğlu’nun anne babası tabutun başında gözyaşı döktü.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar ortaya çıkıyor Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun balıkçıda çıkan arbede de önce bacağına ateş edildiği sonra da yerde sürüklendiği ortaya çıktı. Yemek yediği mekana iki kişinin gelip para kavgası sonucunda öldürülmesi 'Cinayetin ardında mafya hesaplaşması mı var?' iddialarını güçlendirdi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 2 şüpheli yakalandı Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece yarısı İstanbul’da bir restoranda silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinde “şüpheli” sıfatıyla aranan 6 failden 2’sinin yakalandığı öğrenildi.

Beşiktaşlı eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti Eski Beşiktaş yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.