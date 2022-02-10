Türkiye Gazetesi

Show TV'nin Ay Yapım imzalı Oğlum dizisi bu akşam ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Tedavisi dolayısıyla oyunculuğa ara veren Canan Ergüder yeni projenin kadrosunda yer alacak.

KANSERE YAKALANMIŞTI

Ünlü oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz yıl meme kanserine yakalandığını açıklayarak sevenlerini üzmüştü. 44 yaşındaki oyuncu, hastalığını "Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim" mesajıyla duyurmuştu.

KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI

'Menajerimi Ara' dizisinde rol alırken meme kanserine yakalandığını öğrenen ve ardından diziyi bırakıp tedavisine odaklanan ünlü oyuncu Canan Ergüder, kötü günleri geride bırakarak setlere geri döndü. Geçtiğimiz haftalarda sağlık durumu hakkında konuşan Ergüder, "Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti. Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere" demişti.

Canan Ergüder, Oğlum dizisinde oldukça deneyimli bir psikolojik danışman olan Pedagog Demet'i canlandırıyor.

OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU

Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan'ın okul çıkışına geç kalır. Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu sırada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan'ın kaybolduğunu fark eder ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar. Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan'ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar. Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Proje ve senaryo tasarımı Ahmet Katıksız'a, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'a ait olan Oğlum dizisinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Dizinin oyuncuları kadrosunda ise Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman ve Timur Acar gibi başarılı isimler yer alıyor.

Kanserle mücadele eden Canan Ergüder'den yeni paylaşım Bir süre önce meme kanserine yakalandığını açıklayan ve kemoterapi tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder, sosyal medya hesabından eşiyle fotoğrafını paylaştı.

Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, son halini paylaştı Bir süredir göğüs kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Ergüder, fotoğrafının altına "Artık biraz da böyle" notunu düştü.