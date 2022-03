Türkiye Gazetesi

Şimdilerde ikiz kızlarını kucağına almak için gün gün sayan Seray Sever’in babası Erdal Tamer Sever (70) hayatını kaybetti. Ünlü isim acı haberle sarsıldı.



Tiyatro ve sinema oyuncusu Seray Sever’in Bodrum’da yaşayan babası Eral Tamer Sever, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Sever, durumun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Tamer Sever'in ölümü, Seray Sever ve sanatçı dostları başta olmak üzere komşularını yasa boğdu. Ünlü sanatçı Seray Sever, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda babası ile birlikte fotoğrafını paylaştı.

Eral Tamer Sever’in cenazesinin yarın, Ortakent Mahallesi’nde bulunan Kerem Aydınlar Camii’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Bodrum’da defnedileceği öğrenildi.

Seray Sever ve babası Tamer Sever

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Ünlü oyuncu Seray Sever babasının entübe olduğunu söyleyerek sevenlerinden dua istemişti. Sever, paylaştığı duygusal mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

" Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için. Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul'da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik. Canım kocam ve ailem ve dostlarım iyi ki varsınız. Her şeyin başı sağlık. Allah'ım hepimizi her türlü hastalıktan, acıdan, kötülükten, üzüntüden, dertten korusun. Savaşlar bitsin. Maddi manevi ferahlık, bolluk bereket gelsin. İnsanların yüzü gülsün. Miraç Kandilimiz mübarek olsun."

Seray Sever kötü haberi duyurdu, hayranlarından dua istedi İkiz bebeklerine hamile olan ve doğum için gün sayan Seray Sever, sosyal medya hesabından hayranlarına üzücü bir haber verdi. Dün doğum günü olan ünlü oyuncu, babasının entübe olduğunu açıklayarak sevenlerinden dua istedi.

Seray Sever’in ikiz bebek heyecanı: Allah’a çok dua ettim, kabul oldu 48 yaşındaki sunucu ve oyuncu Seray Sever, 4 aylık hamile olduğunu açıkladı. Sever, ikiz bebek bekliyor.