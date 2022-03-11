Türkiye Gazetesi

Zorlu ve sevgisiz bir çocukluk dönemi geçiren manken Burcu Esmersoy, vasiyetini şimdiden hazırladı. Esmersoy, anne ve babasının mirasından hak iddia etmesini istemediği için tüm mal varlığını paylaştırdı.

“ANNEMİ VE BABAMI ASLA AFFETMEDİM”

Babaannesi ve dedesiyle büyüyen ünlü manken, daha önce verdiği bir röportajda 12 yıl boyunca annesine ‘teyze’ demek zorunda kaldığını belirtmiş, bunun nedenini ise şöyle açıklamıştı:

"5 yaşındayken annem ve babam ayrılıyor. Babam bizi terk edince annem de bir başkasıyla evleniyor. Ama eşinin ailesine daha önce evlenip boşandığını söylemiyor. Sanki iki kızı yokmuş gibi tanıtıyor kendini. Ve biz 12 sene boyunca annemize 'teyze' diyerek büyüyoruz. Annemi de babamı da asla affetmedim."

Burcu Esmersoy'un ailesi

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Sunuculuk yapan ve sosyal medya reklamlarından da hatırı sayılır bir gelir elde eden Esmersoy, anne babasıyla olan kötü geçmişinden dolayı mal varlığını üvey kardeşi ve yardım kuruluşlarına bıraktı. "Vefat edince mal varlığınız istemediğiniz insanlara da gidebilir" diyen güzel manken, bunu söylerken kendisini hortumla dövdüğünü söylediği babasını ima etti.

GAYRİMENKULE YATIRIM YAPIYOR

İddiaya göre detaylı bir vasiyet hazırlayan Esmersoy, anne ve babasına kendisinden tek kuruş miras kalmamasını garantiledi. Öte yandan ünlü mankenin gayrimenkul açısından epey bir mal varlığının olduğu konuşuluyor. “Ben oldum olası gayrimenkule yatırım yaparım. Yatırım olarak ev alıyorum” diyen Esmersoy’un İstanbul, Bodrum ve Alaçatı’da evleri bulunuyor.

Burcu Esmersoy nafaka ve tazminat istemiyor! 15 aylık evliliklerini bitirmeye karar veren sunucu Burcu Esmersoy ile iş adamı Berk Suyabatmaz, anlaşmalı olarak boşanacak.

Burcu Esmersoy 1 sene boyunca her gece bunu yapmış... Sunucu Burcu Esmersoy, kendisi ile ilgili bir bilgiyi paylaşınca sosyal medya sallandı...