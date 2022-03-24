Türkiye Gazetesi

Komedyen Şahan Gökbakar’ın başrolünde oynadığı Recep İvedik’te ‘Nurullah’ karakterini canlandıran oyuncu Nurullah Çelebi, katıldığı bir söyleşide 7. filmin geleceğinin müjdesini verdi.

“EN ÇOK SORULAN SORU “RECEP İVEDİK 7 GELECEK Mİ?”

Söyleşilerde kendisine en çok sorulan sorunun ‘Recep İvedik 7 gelecek mi?’ sorusu olduğunu aktaran Çelebi, “Ben de şöyle soruyorum; diyelim ki salonda 100 kişi var, ‘İçinizde Recep İvedik’i izlemeyen var mı?’ diye soruyorum. 98’i izlemiş, 2 kişi izlememiş olabiliyor. Bu kadar insan eğer izlemişse Şahan da bunu görüyordur. Şahan da zaten bir iki gün önce açıkladı, serinin 7. filmi geliyor diye. Çalışmalar başladı. Hayırlı olsun diyelim. Gülümsemeye ihtiyacımız olduğu bir dönemde Şahan ile yine sorumluluk alıp kameralar karşısına geçeceğiz inşallah” diye konuştu.

Oyuncu Nurullah Çelebi

“RECEP İVEDİK’İN NURULLAH’I DIŞINDA SİNEMA FİLMİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Kendisinin tiyatro kökenli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Çelebi, “Tabii en sevdiğim yer tiyatro. Ama 50’sinden sonra sinemada insanlar bizi görünce daha popüler olduk, daha bilinir olduk. Sinema başka bir yer. Bir karar vermem lazımdı, karar verdim. Ben Recep İvedik’in Nurullah’ı olarak bilinmek istiyorum. Öldükten sonra da Recep İvedik’in Nurullah’ı olarak ölmek istiyorum. Buna karar verdikten sonra ben Recep İvedik’in Nurullah’ı dışında sinema filmi düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

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