Türkiye Gazetesi

2022 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye ödüllerin sahiplerinin yanı sıra Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar damga vurdu. Ödül vermek için sahneye çıkan Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith hakkında şaka yapınca Will Smith bir anda sahneye çıktı. Tüm salon şaka sanıp gülerken Smith sahneye koşarak, Rock'a tokat attı. Tokat attıktan sonra yerine dönen Will Smith, "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı.

WILL SMITH'TEN OSCAR TARİHİNE GEÇEN TOKAT

Geceye damgasını vuran tokat, sunucu Chris Rock’ın Will Smith’in eşiyle ilgili yaptığı espri sonrasında geldi. Oscar'ı izleyenler, bu anları şovun bir parçası sandı. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Chris Rock ve reji ekibinin soğukkanlılıkla programı devam ettirdi. Tokat olayının ise şovun bir parçası olmadığı belirtildi. Daha sonra sahneye gelen konuklar, bu problemi çözeceklerini aktardı.

Will Smith - Chris Rock

“ELİNE SAĞLIK”

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan ve çok konuşulan tokat olayıyla ilgili ünlü şarkıcı Demet Akalın’dan yorum gecikmedi. Twitter hesabından Will Smith'i destekleyen paylaşımlar yapan şarkıcı, "Eline Sağlık. Sağlıkla dalga geçilmez. Adam 25 yıldır evli... O kadar kıymet vermiş eşine… Eline sağlık. Adamsın" yorumunu yaptı.

Will Smith, Chris Rock'a tokat attı Herkes kurgu sandı… Oscar ödüllerine damga vuran tokat! Bu yıl 94.sü düzenlenen 2022 Oscar Ödülleri Los Angeles’taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar geceye damga vurdu. Will Smith, eşi hakkında şaka yapan Chris Rock'a sinirlenip aniden sahneye çıkarak tokat attı. O anları herkes kurgu sandı ancak yaşananların gerçek olduğu belirtildi.

2022 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 94. Oscar Ödülleri’ni kazananlar ABD’de düzenlenen törenle Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 94.sü düzenlenen tören, üç yılın ardından ilk kez sunuculu olarak gerçekleştirildi. Los Angeles’taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sinemanın en iyileri ödüllendirildi. Gecede "En İyi Film" dalında Oscar "Coda"nın oldu. "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "The Eyes of Tammy Faye" filmi ile Jessica Chastain kucaklarken, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "King Richard" ile Will Smith aldı.