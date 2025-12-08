Özbekistan’da Anayasa Bayramı dolayısıyla 615 mahkum af kapsamına alındı. 343 kişi tahliye edilirken, 272 kişinin ise cezaları hafifletilecek.

Özbekistan’da 8 Aralık Anayasa Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 615 mahkum için af ilan etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Mirziyoyev’in anayasanın kabulünün 33'üncü yılı dolayısıyla “suçlarından pişmanlık duyan ve düzelme yoluna giren mahkumların” affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi.

343 HÜKÜMLÜYE TAHLİYE YOLU

Kararname kapsamında 343 hükümlü tahliye edilecek; bunlardan 123’ü şartlı serbest bırakılacak. Ayrıca 272 kişinin cezaları hafifletilecek veya ceza süreleri kısaltılacak.

Af listesinde 9 örgüt mensubu, 23’ü 60 yaş üstü, 29 kadın ve 9 yabancı uyruklu mahkum bulunuyor.

Yetkililer, affedilen mahkumların topluma yeniden uyum sağlaması için ilgili bakanlıklar ve devlet kurumlarının görev alacağını açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası