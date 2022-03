Türkiye Gazetesi

ABD’de düzenlenen törenle Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Oscar ödül töreninde sinema camiasının en iyileri sahiplerini buldu. Gecede "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "The Eyes of Tammy Faye" filmi ile Jessica Chastain kucaklarken, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "King Richard" ile Will Smith aldı. Ödüllerin yanı sıra törene damga vuran olay, Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar oldu. Ödül vermek için sahneye çıkan Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith hakkında şaka yapınca Will Smith bir anda sahneye çıktı. Tüm salon şaka sanıp gülerken Smith sahneye koşarak, Rock'a tokat attı. Tokat attıktan sonra yerine dönen Will Smith, "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı.

WILL SMITH'TEN SUNUCU CHRIS ROCK'A 'OSCAR’ TOKADI

Geceye damgasını vuran tokat, sunucu Chris Rock’ın Will Smith’in eşiyle ilgili yaptığı espri sonrasında geldi. Oscar'ı izleyenler, bu anları şovun bir parçası sandı. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Chris Rock ve reji ekibinin soğukkanlılıkla programı devam ettirdi. Tokat olayının ise şovun bir parçası olmadığı belirtildi. Daha sonra sahneye gelen konuklar, bu problemi çözeceklerini aktardı.

Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat attı

WILL SMİTH ÖZÜR DİLEDİ

Olayın ardından ödülünü almak için sahneye çıkan Will Smith, herkesten özür diledi. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Smith, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirtmeyi de ihmal etmedi.

