Türkiye Gazetesi

Midyeci Ahmet ve eski eşi Deniz Çelebi arasında sular durulmuyor. İkili arasında yaşananlar son günlerde Türkiye’nin gündeminde. Midyeci Ahmet markasının sahibi Ahmet Çiçek ve eski eşi Deniz Çelebi arasında yaşananlar bu aralar en çok konuşulanlar arasında.

MİDYECİ AHMET’E TEPKİ

Ahmet Çiçek ve eski eşi Deniz Çelebi yokluk içinde bir marka kuruyor. Deniz Çelebi boynundaki altın kolyeyi satıyor ve eşine destek oluyor, gece gündüz çalışıyorlar. Ancak ikili boşanıyor. Ahmet Çiçek ayrıldığı eşi Deniz Çelebi'ye devredilen Beşiktaş şubesinin karşısına aynı isimle şube açıyor, eski eşinin işlerine engel olmaya çalışıyor. Deniz Çelebi ise bu durumu ifşa edince Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor.

ESKİ EŞ DENİZ ÇELEBİ CANLI YAYINDA İLK KEZ KONUŞTU

Tüm bu yaşananlardan sonra Midyeci olarak tanınan Ahmet Çiçek'in eski eşi Deniz Çelebi, hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanarak ilk kez hakkındaki iddialara cevap verdi.

Ahmet Çiçek'in eski eşi Deniz Çelebi

“ÇOCUKLARINI 5 AYDA İKİ DEFA BİLE GÖRMEDİM”

Deniz Çelebi, "Buradan Ahmet Beye bir şey söylemek istiyorum" diyerek başladı sözlerine. Eski eşi Ahmet Çiçek'e canlı yayında seslenerek "Sen ölen çocuğun için ağlıyorsun da, iki tane çocuğun yaşıyor. Sen o iki çocuğuna sarılmayı bilmedin, bilemedin. 2 tane çocuğun var, 5 ayda iki defa bile görmedin." diyerek isyan etti, gözyaşlarına hakim olamadı. Sonra da "Çocuğunun rızkının önünde engel olan bir adamsın" sözleriyle devam etti.

“MERKEZ ŞUBEYİ SATMAK İSTEMEDİM”

"Ahmet Bey ile evlendiğimizde bir liramız bile yoktu" diyen Deniz Çelebi, midyeci olan eski eşinin kendi restoranının karşısına aynı isimle restoran açması hakkında da konuştu. Eski eşi Ahmet Çiçek'in "merkez şubeyi satmak istediği için önlem aldım" cümlesine değindi. Bu iddiayı yalanlayarak "Ben boşanma protokolüme 'Yaşadığım sürece merkez şube bende, ben öldükten sonra çocuklarıma geçecek' diye bir madde eklettim. Bunun düşünen bir kadın merkez şubeyi niye satsın?" dedi.

“TETİKÇİYLE İLGİLİ SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU YOK”

Deniz Çelebi, tetikçi tutulduğu yönündeki iddia için ise "Ben çektiği videodan öğrendim konuyu, bu bir iddia. Savcılığa suç duyurusu yok. Bu konunun açığa çıkmasını ben Ahmet Bey’den daha çok istiyorum" dedi.

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