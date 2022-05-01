Türkiye Gazetesi

Yıllardır her tiplemesi ayrı yankı uyandıran Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete ile evlerimize konuk olan Gülse Birsel, Instagram’dan esprili bir paylaşıma imza attı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Gülse Birsel, mezuniyetinde Cem Yılmaz ile aynı masada, yan yana oturduğu bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

YILLAR ÖNCE ÇEKİLEN MEZUNİYET FOTOĞRAFI

Yıllar önce çekilen mezuniyet fotoğrafında komedyen Cem Yılmaz ile aynı masada oturduğunu açıklayan Gülse Birsel, fotoğrafı, ''Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde bilmeden mizah paneli yaşanmış. Cem'le okuldan hiç tanışmadan tesadüfen yan yana düşmüşüz. Zaman yolcusuyum... Vay be'' notuyla paylaştı.

"GERÇEK BİR 'SAMAN' TÜNELİ"

Fotoğrafı gören Cem Yılmaz, gönderiye esprili bir cevap vermeyi ihmal etmedi. Yılmaz, paylaşıma “11yaşında harika çocuk olarak elalemin mezuniyetine salça olan diyelim. Gerçek bir saman tüneli” yazdı.

İşte o kare...

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