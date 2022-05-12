Türkiye Gazetesi

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz sene koronavirüse yakalanmış ve bir ay yoğun bakımda kalmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de hayatını kaybetmişti.

Vefat ettiğinde 41 yaşında olan Tektaş, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Alişan, yaşasaydı 42. yaşını kutlayacak olan kardeşinin doğumgününü unutmadı. Ünlü sanatçı sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

“12 MAYIS ARTIK BİZİM İÇİN KARANLIK”

Alişan kardeşiyle birlikte çekilen eski bir fotoğrafı paylaşarak altına şu duygusal notu düştü:

“Benim canımın yarısısın, can parçamsın sen. Gelmeseydi keşke hiç 12 Mayıs. Sen yoksun ama biz hep sen varmışsın gibi yaşayacağız ve her şey sen varmışsın gibi devam edecek. Emanetlerin ben nefes aldığım sürece benimle. 'Abi' deyişini, sesini, varlığını çok özledim. Bugün senin doğum günün ama sen yoksun. Ne diyebilirim ki... 12 Mayıs bizim için artık karanlık. Beni hiç üzmedin, beni hep gururlandırdın. Allah senden razı olsun. Eliz’le Burak’ın biricik amcası canım Selçuk’um seni çok seviyorum.”

“SENİ SEN GİDERKEN GELEN YAĞMURLARA EMANET ETTİM”

Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş ise geçen yıl hayatını kaybeden eşini doğumgününde şu sözlerle andı:

“Seni, sen giderken gelen yağmurlara emanet ettim

O çok sevdiğin kır çiçeklerine, vazgeçerek sonbahardan

Seni taze ilkbaharlara emanet ettim.

Seni çıkmaz sokaklardan uzun yollara

Karanlıktan, aydınlığa emanet ettim

Derinlerden bulutlara, siyahlardan beyazlara emanet ettim.

Tüm yazgıları silip ellerimle, seni başka bir kadere emanet ettim

Seni kendimden sakınıp, bir başka kalbe emanet ettim

Seni bir felaketten esirgeyip, bir umuda emanet ettim”

Alişan'ın acı günü! Kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti 20 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti.

Alişan eşini kaybeden yengesinin doğum gününü kutladı, aldığı cevap yürek burktu Ünlü şarkıcı Alişan, vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş’ın eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Alişan’ın kutlama mesajına cevap veren yengesi adeta yürekleri burktu.