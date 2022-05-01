Türkiye Gazetesi

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz sene koronavirüse yakalanmış ve bir ay yoğun bakımda kalmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de hayatını kaybetmişti. Vefat ettiğinde 41 yaşında olan Tektaş, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Kardeşinin ölümüyle zor günler geçiren Alişan, yengesi ve yeğenlerine desteğini bir olsun esirgemiyor.

“BEN HEP ARKANIZDA OLACAĞIM ÖMRÜM YETTİKÇE”

Ölen kardeşi Selçuk Tektaş’ın eşi ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Alişan, yengesinin doğum günü sosyal medya hesabından kutladı. Instagram’dan yengesi Merve Tektaş ve kızlarının fotoğrafını paylaşan Alişan, altına “İnşallah nice güzel yaşların olur meleklerinle birlikte. O kadar zor ki... Hiçbir kelime, hiçbir söz bugün senin için bir anlam ifade etmeyecek biliyorum. Ama şunu bil ki, sen meleklerin için artık daha önemlisin. Ben hep arkanızda olacağım ömrüm yettikçe. Doğum günün kutlu olsun” şeklinde not düştü.

“KEŞKE DÜNYAYA HİÇ GELMESEYDİM DİYORUM”

Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Merve Tektaş ise yaşadığı acının hala taze olduğuna vurgu yaparak paylaşıma “Canımın ne kadar yandığını ifade etmem mümkün değil. İlk defa yeni yaşımda keşke dünyaya hiç gelmeseydim diyorum ama benim meleklerim beni kanatlarımdan tutuyor ve sen iyi ki varsın iyi ki” şeklinde cevap verdi.

İşte o paylaşım...

Buse Varol’dan üçüncü çocuk açıklaması: Buse Varol hamile mi? Alişan ve Buse Varol bebek mi bekliyor? Ünlü şarkıcı Alişan’ın eşi Buse Varol'un yeniden hamile olduğu iddiaları gündemde yer aldı. Geçtiğimiz günlerde boşanma haberleriyle konuşulan çift zor günleri geride bıraktı. “Buse Varol hamile mi?” sorusunun cevabı basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Söylentiler sonrası “Buse Varol ve Alişan bebek mi bekliyor?” diye merak ediliyor. Konuyla ilgili Buse Varol iddialara son noktayı koydu. İşte detaylar…

Alişan’dan boşanmanın eşiğinden döndüğü Buse Varol’a: Daha yolumuz çok uzun Ünlü şarkıcı Alişan eşi Buse Varol’un doğum gününü sosyal medyadan romantik bir mesajla kutladı. 5 yıl önce çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşan şarkıcı altına “Birlikte ilk fotoğrafımız. Ve İnşallah daha yolumuz çok uzun… Doğum günün kutlu olsun aşkım. Seni seviyorum yazdı.