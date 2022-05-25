Türkiye Gazetesi

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizi Kurtlar Vadisi hala konuşulan yapımlar arasında. Dizinin yönetmen koltuğunda oturan Doğan Ümit Karaca şimdi bambaşka bir projeyle geliyor. Ses getirecek dizinin oyuncu kadrosu belli oldu ve ilk tanıtımı da yayınlandı.

OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü… Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad’ın, başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk’le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, Can Kolukısa, Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut ve Erman Saban rol alıyor.

ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Vardar Nehri’nin ikiye böldüğü, Taş Köprü’nün birleştirdiği, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te geçen bir aşk hikayesini anlatan “Balkan Ninnisi” dizisinin çekimlerine başlandı. Yeni dizinin hazırlıkları hız kesmeden devam ederken dizinin tanıtım fragmanı da yayınlandı. Fragmanı akıllara Yabancı Damat ve Elveda Rumeli konseptini getiren proje, usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ı da ekrana döndürdü.

“İZLEYİCİLERİN İLGİ ODAĞI OLACAK”

Erdal Özyağcılar proje için çok heyecanlı… Çekimler için Üsküp’te bulunan ünlü oyuncu verdiği röportajda, “Balkan Ninnisi çok samimi, sıcak, güzel bir hikaye. Köfteci Süleyman’ı canlandırıyorum. Süleyman’ın kız kardeşi, yeğenleri ve damadı var. Dizimiz, bir Osmanlı Konağı’nda çekiliyor. Konak muhteşem. Köfteci dükkanım da öyle. Mekanlar, Üsküp, hikaye harika. Bu dizimizin de TRT 1 ekranlarında izleyicilerin ilgi olacağını düşünüyorum” dedi.

Bir devir kapandı: Ekranların uzun soluklu dizisi ‘Seksenler’ final yapıyor TRT 1’in fenomen dizisi Seksenler’den izleyiciye kötü haber geldi. Ekranların sevilen dizisi ile ilgili üzen bir karar alındı. 10 yıldır ekranlarda olan dizinin final yapacağı ortaya çıktı.

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