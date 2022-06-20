Türkiye Gazetesi

Müge Anlı, bugün ATV canlı yayınında evleneceğini duyurdu. Anlı dünya evine gireceği kişinin adını Şinasi Yüzbaşıoğlu olduğunu duyurdu. Ünlü sunucu açıklamasında “Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var” dedi. Bu açıklamanın ardından Müge Anlı sevgilisi, Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, Şinasi Yüzbaşıoğlu nerelidir, Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir gibi konular sıklıkla aranılanlar listesine girdi. İşte konuyla ilgili merak edilenler…



Müge Anlı evleneceğini açıkladı. Müge Anlı, ''Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu'' dedi.



Başarılı sunucu Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Ünlü sunucunun “Evlenmeye karar verdim” dediği anlarda stüdyodaki seyirciler ayakta alkışladı.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Müge Anlı müstakbel eşinin adını Şinasi Yüzbaşıoğlu olarak açıkladı. Müge Anlı, birlikte olduğu Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun devlet memuru olduğunu söyleyerek ''Çok da saygı değer mesleği var” dedi. Şinasi Yüzbaşıoğlu, İstanbul Asayiş Şube Müdürü olduğu biliniyor. Müge Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürü olarak İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev alıyor.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU NERELİDİR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun Adana doğumlu olduğu biliniyor.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Müge Anlı’nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu 58 yaşında. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atandı. Yakında Müge Anlı ile nikah masasına oturacak isim daha önce Adana emniyet müdürlüğünde de görev yaptı.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürüdür. Daha önce Adana'da da aynı görevde bulunmuştur.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU DAHA ÖNCE EVLENDİ Mİ?

"Şinasi Yüzbaşıoğlu daha önce evlendi mi?" ve "Çocuğu var mı?" gibi sorular da merak ediliyor ancak bu soruların cevabı henüz bilinmiyor.

MÜGE ANLI KİMİNLE EVLENİYOR?

Müge Anlı, müjdeli haberi “Hakkımda yalan yanlış haberler çıkıyor. Ben önemsemiyorum. Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Müstakbel damadınızın adı da Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Bu kararıma saygı duyarak mutluluğum için dua edeceğinize eminim. Darısı evlenmek isteyen tüm bekarların başına İnşallah önümüzdeki sezon evli bir kadın olarak karşınıza çıkmayı umut ediyorum. Çok kısa bir süre içinde karar verdim ama bu süreçte dedikodusunu yapmayan dostlarıma teşekkür ederim. Bu kararı kendim açıklamak istedim” sözleriyle açıkladı.

Müge Anlı evleniyor! Canlı yayına müjdeyi verdi… İşte müstakbel eşi ve mesleği Ünlü sunucu Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında evleneceğini açıkladı. Anlı, devlet memuru Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine gireceğini söyledi. Bu açıklamanın ardından Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir sorusu ise günün merak edilenleri arasında girdi.