ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan yeni dizi A.B.İ., yayınlanan ilk bölümüyle reytinglerde dikkat çekici bir başarıya imza atarak güçlü bir başlangıç yaptı. Son yılların en yüksek açılış reytinglerinden birini alan diziyle ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Başrolde yer alan Afra Saraçoğlu yerine bir başka oyuncuya teklif gittiği öğrenildi.

ATV’nin merakla beklenen yapımları arasında yer alan A.B.İ., ilk bölümüyle 9 reyting puanını aşarak beklentilerin üzerine çıktı.

İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı dizi, etkileyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam not aldı. Yayınlanmasının ardından sosyal medyada da gündem olan yapım, kısa sürede en çok konuşulan diziler arasına girdi.

A.B.İ. dizisiyle ilgili şaşırtan gerçek! Başrol için önce ünlü oyuncuya teklif gitmiş

BAŞROL İÇİN İLK TEKLİF ESRA BİLGİÇ’E GİTMİŞ

Dizinin başarısının yanı sıra kulis bilgileri de ön plana çıktı. TV Mühendisi’nin haberine göre, dizinin kadın başrolü için ilk olarak Afra Saraçoğlu’na değil, ünlü oyuncu Esra Bilgiç’e teklif götürüldü. Bilgiç’in teklifi reddetmesinin ardından rolün Afra Saraçoğlu’na verildiği öne sürüldü.

Yüksek reyting başarısıyla sezona iddialı bir giriş yapan A.B.İ., gerek hikayesi gerekse oyuncu tercihleriyle önümüzdeki günlerde de adından söz ettirecek gibi görünüyor.

