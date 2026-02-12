Diziler ve reklam anlaşmalarından elde ettiği gelirlerle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Burak Özçivit, servetiyle yine konuşuluyor. Mal varlığının 1 milyar TL’yi geçtiği öne sürülen Özçivit’in kazançlarını gayrimenkule yönlendirdiği ve Abu Dabi’de 11 odalı lüks bir villa satın aldığı iddia edildi.

Oyuncu Burak Özçivit, son dönemde kariyerinin yanı sıra gayrimenkul yatırımlarıyla da gündemde. Magazin kulislerinde yer alan iddialara göre Özçivit’in Abu Dhabi, Dubai ve İstanbul Eyüp’te çeşitli mülkleri bulunuyor. Söz konusu yatırımlar, TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ’ın yaptığı açıklamaların ardından yeniden gündeme taşındı.

ÜCRET KRİZİ YÜZÜNDEN AYRILMIŞTI

Uzun süre Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini canlandıran Özçivit’in, yeni sezon için bölüm başına 4 milyon TL talep ettiği ve bu nedenle yapım şirketiyle anlaşmazlık yaşayarak projeden ayrıldığı öne sürülmüştü.

Abu Dhabi’den İstanbul’a… Burak Özçivit’in yatırımları ortaya döküldü

DUDAK UÇUKLATAN REKLAM ANLAŞMALARI…

Diziden ayrılığın ardından tiyatro çalışmalarına yönelen oyuncu, Rusya’nın Astrakhan kentinde katıldığı bir etkinlikte “kral” ilan edilmesiyle de dikkat çekmişti. Bu organizasyondan yaklaşık 20 milyon TL gelir elde ettiği iddia edilmişti.

Özçivit’in ayrıca bir inşaat firmasının reklam yüzü olduğu ve bu anlaşmadan 45 milyon TL kazandığı ileri sürüldü. Tüm bu gelirler doğrultusunda oyuncunun toplam servetinin 1 milyar TL’yi aştığı iddialar arasında yer aldı.

ARABA KOLEKSİYONUNDA YOK YOK

Lüks otomobil koleksiyonuyla da sık sık gündeme gelen Özçivit’in garajında iki Ferrari, bir pickup, bir Mercedes GT, bir klasik otomobil ve iki Porsche bulunduğu konuşuluyor. Son olarak özel plakalı Rolls-Royce aracıyla görüntülenen oyuncunun bu aracının yaklaşık 35 milyon TL değerinde olduğu öne sürüldü.

LÜKS GAYRİMENKUL CENNETİ: ABU DHABİ, DUBAİ, İSTANBUL…

Son olarak Gazeteci Mehmet Üstündağ, ünlü oyuncunun yaptığı yatırımı açıkladı. Körfez ülkelerine yaptığı seyahatlerin ardından Üstündağ, Özçivit’in Abu Dhabi’de 11 odalı bir malikane, Dubai’de ise üç ayrı rezidansta daire sahibi olduğunu iddia etti. Ayrıca İstanbul Eyüp’te de birden fazla daire aldığı yönünde kulis bilgileri paylaşıldı. Konuya ilişkin Özçivit cephesinden ise resmi bir açıklama yapılmadı.

