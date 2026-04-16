Açlık Oyunları filminde çocuk oyuncu olarak tanınan Ethan Jamieson, ABD’nin Raleigh kentinde üç kişiye silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında Jamieson hakkında “öldürme kastıyla saldırı” dahil olmak üzere ağır suçlamalar yöneltildi. Şüphelinin kefalet talebi reddedilirken, dava sürecinin devam ettiği bildirildi.

Açlık Oyunları (The Hunger Games) filminde rol alan oyuncu Ethan Jamieson’ın, ABD’nin Raleigh kentinde üç kişiye silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

PEOPLE dergisinin elde ettiği mahkeme belgelerine göre 27 yaşındaki Jamieson hakkında, “öldürme kastıyla ölümcül silahla saldırı” suçlamasıyla üç ayrı dosyadan tutuklandı.

Mahkeme kayıtlarına göre Jamieson, 8 Nisan’da gözaltına alındı. Raleigh Police Department tarafından yapılan açıklamada, 22 Mart günü saat 21.52’de silah sesi ihbarı alındığı belirtildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin, araç kullandıkları sırada elektrikli bisikletli bir şüphelinin ateş açtığını söyleyen mağdurlarla karşılaştığı ifade edildi. Araçta olay sırasında iki kişinin daha bulunduğu kaydedildi.

Açlık Oyunları oyuncusu Ethan Jamieson silahlı saldırı suçundan tutuklandı

RESMİ İŞLEM BAŞLATILDI

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin Ethan Jamieson olduğunun tespit edildiğini ve zanlının mağdurların bulunduğu araca doğru tek el ateş ettiğinin belirlendiğini açıkladı. Jamieson’ın gözaltına alınarak hakkında resmi işlem başlatıldığı bildirildi.

Haberi ilk olarak TMZ duyururken, oyuncunun The Hunger Games filmiyle tanındığı hatırlatıldı.

TABANCAYLA ÜÇ KİŞİYE SALDIRMIŞ

Mahkeme belgelerinde yer alan bilgilere göre, Jamieson’ın 9 mm yarı otomatik tabanca kullanarak E.F., J.M. ve K.W. olarak belirtilen üç kişiye saldırdığı öne sürüldü. 9 Nisan’da hâkim karşısına çıkarılan oyuncunun kefalet talebinin reddedildiği ve bir sonraki duruşmasının 30 Nisan’da görüleceği aktarıldı.

İLK SUÇU DEĞİL

Öte yandan bu olayın, Jamieson’ın son bir buçuk yıl içerisindeki ikinci gözaltı vakası olduğu belirtildi. Oyuncunun, 21 Mart 2025 tarihinde yine Raleigh’de kamu görevlisine direnme suçlamasıyla gözaltına alındığı, bu dosya kapsamında ise 26 Mart 2026’da hüküm giydiği öğrenildi.

