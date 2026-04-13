Ünlü şarkıcı Britney Spears, alkollü araç kullanma suçlaması sonrası yaşanan sürecin ardından madde kullanımı ve ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele etmek amacıyla rehabilitasyon merkezine yatma kararı aldı.

ABD’li pop yıldızı Britney Spears’ın, geçtiğimiz ay alkollü araç kullanma iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından rehabilitasyon sürecine başladığı ortaya çıktı. Kısa süreli gözaltının ardından serbest bırakılan sanatçının, kendi isteğiyle tedaviye yöneldiği belirtildi.

Ünlü şarkıcı Britney Spearstan hayranlarını üzecek haber! Rehabilitasyon merkezine yattı

44 yaşındaki sanatçının, madde kullanımıyla ilgili sorunları nedeniyle bir tedavi programına başladığı ve süreci 30 günlük bir plan dahilinde yürüttüğü aktarıldı. Gerek duyulması halinde bu sürenin uzatılabileceği ifade ediliyor.

KARARI KENDİSİ VERMİŞ

Spears’ın temsilcisi, rehabilitasyon sürecini doğrularken, yakın çevresi bu kararın tamamen sanatçıya ait olduğunu ve özellikle ruh sağlığını öncelik haline getirmek istediğini vurguladı. Sanatçının eski eşi Kevin Federline ile evliliğinden olan çocukları Sean Preston ve Jayden James de bu karara destek verdi.

Spears’ın geçmişte de benzer psikolojik zorluklar yaşadığı ve daha önce de tedavi süreçlerinden geçtiği biliniyor.

Ayrıca uzun süredir turneye çıkmadığı ve 2016’daki “Glory” albümünden bu yana yeni bir albüm yayımlamadığı hatırlatılıyor. 2021’de vesayetinin sona ermesiyle birlikte hayatı ve mali kararları üzerindeki kontrolü yeniden kendisine geçmişti. Son olarak 2026’da tüm müzik kataloğunu bir şirkete sattığı da biliniyor.

Milyonlarca albüm satışıyla pop müzik tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Britney Spears, bu süreçte hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını toparlamayı hedefliyor. Rehabilitasyon sürecinin, sanatçının hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabileceği değerlendiriliyor.

