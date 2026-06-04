Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros, zıpkınla balık avladığı sırada sürat teknesinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Geçirdiği kaza sonrası bir bacağı ampute edilen Floros'u, Acun Ilıcalı hastaneden taburcu olduktan sonra ziyaret etti.

Survivor Yunanistan'da yarışan Stavros Floros, yarışma dışında gerçekleştirdiği zıpkınla balık avı sırasında ciddi bir kaza geçirdi. İddiaya göre Floros'a bir turist teknesi çarptı. Ağır yaralanan yarışmacı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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TURİST TEKNESİ ÇARPTI

Kazanın ardından Acun Medya tarafından yapılan açıklamada, olayın yarışma süreci dışında meydana geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre kaza, yarışmacının yarışma dışında zıpkınla balık avladığı sırada bir turist teknesinin çarpması sonucu meydana gelmiştir."

Açıklamada ayrıca, Floros'un hastaneye ulaştırılması için gerekli tüm müdahalelerin hızla gerçekleştirildiği ve olayın nedenlerinin yetkili makamlar tarafından araştırıldığı bildirildi.

Yapım ekibi tarafından yapılan bilgilendirmede, yarışmacının durumunun ciddi ancak stabil olduğu belirtilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Acun Ilıcalı yalnız bırakmadı! Bacağını kaybeden Survivor şampiyona moral ziyareti

BACAĞI AMPUTE EDİLDİ

Kazanın ardından tedavisi sürdürülen Stavros Floros'un bir bacağının ampute edildiği öğrenildi. Tedavi sürecini tamamlayan yarışmacı, daha sonra hastaneden taburcu edildi.

TEKERLEKLİ SANDALYEDE GÖRÜNTÜLENDİ

Taburcu olduktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Floros'un tekerlekli sandalye kullandığı görüldü. Paylaşım kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı.

Acun Ilıcalı yalnız bırakmadı! Bacağını kaybeden Survivor şampiyona moral ziyareti

ACUN ILICALI'DAN DESTEK ZİYARETİ

Floros'un tedavi sürecinde yanında olan Acun Ilıcalı, yarışmacıyı ziyaret ederek birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ilıcalı paylaşımında, "Pozitifliğin ve güçlü olmanın dersini veren güzel insan" ifadelerini kullanarak Floros'a destek mesajı verdi.

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