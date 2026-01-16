Acun Ilıcalı’ya duygusal sözler! Dilan Çıtak gözyaşlarıyla Survivor’a veda etti
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında adaya veda eden son isim, türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak oldu. Eleme gecesinde yarışmaya gözyaşlarıyla veda eden Çıtak, veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı. Acun Ilıcalı’ya teşekkür eden Çıtak’ın, “Keşke Acun Ilıcalı amcam olsa” sözleri dikkat çekti.
Survivor’da kırmızı ve mavi takımlar arasında oynanan ödül oyununun ardından eleme düellosu gerçekleşti. Düelloda Seren Ay Çetin ile karşı karşıya gelen Dilan Çıtak, mücadeleyi kaybederek yarışmaya veda eden isim oldu.
ÖDÜL OYUNU SONRASI ELEME DÜELLOSU OYNANDI
Yarışmanın son bölümünde iki takım ödül oyunu için karşı karşıya gelirken, günün sonunda eleme düellosu heyecanı yaşandı. Seren Ay Çetin’e karşı kaybeden Dilan Çıtak’ın Survivor serüveni bu düelloyla sona erdi.
“KEŞKE ACUN ILICALI AMCAM OLSA”
Veda konuşmasında gözyaşlarını tutamayan Çıtak, Acun Ilıcalı’ya teşekkür ederek yarışmaya katılma sürecinin kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle konserlerinin iptal edildiğini ve organizasyon şirketleri tarafından listelerden çıkarıldığını söyleyen Çıtak, Ilıcalı’nın kendisini projeye dahil etmesinin büyük anlam taşıdığını dile getirdi. Ünlü isim konuşmasında şu sözlere yer verdi:
HAYAT HİKAYESİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Dilan Çıtak, yarışmanın önceki bölümlerinde hayat hikayesini anlatırken duygusal anlar yaşamış, babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlara değinmişti. Çıtak, müzik kariyerinde kendi kimliğiyle var olma mücadelesi verdiğini ve bu süreçte çeşitli zorluklarla karşılaştığını ifade etmişti.