Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında adaya veda eden son isim, türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak oldu. Eleme gecesinde yarışmaya gözyaşlarıyla veda eden Çıtak, veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı. Acun Ilıcalı’ya teşekkür eden Çıtak’ın, “Keşke Acun Ilıcalı amcam olsa” sözleri dikkat çekti.

Survivor’da kırmızı ve mavi takımlar arasında oynanan ödül oyununun ardından eleme düellosu gerçekleşti. Düelloda Seren Ay Çetin ile karşı karşıya gelen Dilan Çıtak, mücadeleyi kaybederek yarışmaya veda eden isim oldu.

ÖDÜL OYUNU SONRASI ELEME DÜELLOSU OYNANDI

Yarışmanın son bölümünde iki takım ödül oyunu için karşı karşıya gelirken, günün sonunda eleme düellosu heyecanı yaşandı. Seren Ay Çetin’e karşı kaybeden Dilan Çıtak’ın Survivor serüveni bu düelloyla sona erdi.

Acun Ilıcalı’ya duygusal sözler! Dilan Çıtak gözyaşlarıyla Survivor’a veda etti

“KEŞKE ACUN ILICALI AMCAM OLSA”

Veda konuşmasında gözyaşlarını tutamayan Çıtak, Acun Ilıcalı’ya teşekkür ederek yarışmaya katılma sürecinin kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle konserlerinin iptal edildiğini ve organizasyon şirketleri tarafından listelerden çıkarıldığını söyleyen Çıtak, Ilıcalı’nın kendisini projeye dahil etmesinin büyük anlam taşıdığını dile getirdi. Ünlü isim konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Birçok organizasyon şirketi yaşadığım süreçlerden dolayı beni listelerinden çıkardı, konserlerim iptal oldu. Ama Acun Ilıcalı korkusuzca beni bu projeye dahil etti. O yüzden size minnettarım. Çünkü biliyorum ki çok iyi bir kız babasısınız… O yüzden size saygı duyuyorum. Ben hep derim, 'Keşke Acun Ilıcalı amcam olsa' diye. O yüzden burada olmaktan çok gurur duydum. Teşekkür ediyorum bana bir Dilan olarak sahip çıktığınız için. Teşekkür ederim. Umarım tekrar yollarımız kesişir.”

HAYAT HİKAYESİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Dilan Çıtak, yarışmanın önceki bölümlerinde hayat hikayesini anlatırken duygusal anlar yaşamış, babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlara değinmişti. Çıtak, müzik kariyerinde kendi kimliğiyle var olma mücadelesi verdiğini ve bu süreçte çeşitli zorluklarla karşılaştığını ifade etmişti.

