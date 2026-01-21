Acun Ilıcalı’nın ortağı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar ardından Esat Yontunç'un hayatı ve kariyeri bir kez daha gündeme geldi. Peki, Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç kimdir, eşi kim?

Kamuoyunun Acun Ilıcalı’nın ortağı Acun Medya Genel Koordinatörü olarak tanıdığı Esat Yontunç, 6 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Erol Yontunç, annesi Emel Yontunç'dur. Lisansın İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı.

Acun Ilıcalı ile hem iş hem de arkadaşlık bağı bulunan Esat Yontunç, bir dönemin popüler programı Acun Firarda’da kameraman olarak çalıştı.

2004 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde genel koordinatörlük görevini üstlenen Esat Yontunç; Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Var Mısın Yok Musun, Fear Factor, Rising Star Türkiye ve 3 Adam gibi birçok popüler televizyon programının yapım sürecinde görev aldı.

Esat Yontuç, uzun zamandır birlikte olduğu moda tasarımcısı Hande Gülşen’le 2017 yılında nikah masasına oturdu. Çift 2019 yılında ilk çocukları Esathan'ı kucağına aldı. İkili Survivor adasından sık sık paylaşımda bulunuyor.

