Armağan Çağlayan o ülkedeki tatil fiyatlarının övülmesine tepki gösterdi

Yaptığı programlar ve açıklamalarla gündemden düşmeyen Armağan Çağlayan bu kez ise Yunanistan’daki tatil fiyatlarını övenlere yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Çağlayan, yaptığı paylaşımda, "Midilli’ye tatile gidip, Euro harcayıp, nasıl Türkiye’den ucuza geliyor o tatil?" ifadelerini kullandı.

Son dönemde açıklamaları ve sosyal medya üzerindeki yorumları ile sık sık gündeme gelen Armağan Çağlayan bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi.

Birçok ünlü isim tatil için Yunanistan’ı tercih etti. Bunun sebebini ise otel ve yemek fiyatlarının daha uygun olmasından kaynaklı olduğunu söylediler.

"NASIL TÜRKİYE'DEN UCUZA GELİYOR"

Hatta geçtiğimiz haftalarda tatil için rotasını Yunanistan'a çeviren isimlerden biri olan Öykü Gürman olmuştu. Gürman, "İki kişi 35 Euro'ya (1.233 TL) gayet doyduk" açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı.

Sürekli Yunan adaları tatilinin övülmesine bir türlü anlam veremeyen Armağan Çağlayan ise bu duruma tepki gösterdi.

Ünlü isim sosyal medya hesabından "Midilli’ye tatile gidip, Euro harcayıp , nasıl Türkiye’den ucuza geliyor o tatil?" ifadelerini kullandı.