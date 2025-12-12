Ünlü şarkıcı Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin, yaklaşık 1,5 aydır Tarabya’da bulunan lüks bir otelin kral dairesinde konaklıyor. Çiftin ev yerine otelde yaşamayı tercih etmesi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bu durumun nedeni de belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Demet Akalın ile 6 yıllık küslüğünü sona erdiren Berkay, bu kez de özel yaşamıyla gündeme geldi. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde çiftin neden otelde yaşamayı tercih ettiğine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Cankurt’un aktardığı bilgilere göre Berkay, eşi ve iki kızıyla birlikte 1,5 aydır Tarabya’daki bir otelin kral dairesini kiralayarak adeta “kral hayatı” sürüyor. Normalde İstinye’de şık bir evde yaşayan çiftin, neden evlerini bırakıp otelde konaklamaya başladığı ise merak konusu olmuştu.

Berkay ve eşi evlerini bıraktı: 1,5 aydır otelde yaşıyorlar! Gerçek ortaya çıktı

YENİ VİLLANIN TADİLATI GECİKİNCE OTEL ÇÖZÜMÜ DEVREYE GİRDİ

İddialara göre Berkay, kısa süre önce Zekeriyaköy’den yeni bir villa satın aldı. Aile, bu villada kapsamlı bir tadilata başladı ancak çalışmalar planlanan tarihte tamamlanamadı. Öte yandan İstinye’deki evlerini de satış nedeniyle boşaltmak zorunda kalan çift, çözümü Tarabya’daki otele yerleşmekte buldu.

“KRAL DAİRESİNE AİLECE YERLEŞMİŞLER”

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşe yazısında çiftin neden otelde yaşamayı tercih ettiğine ilişkin şu detayları kaleme aldı:

“Şarkıcı Berkay'ın, eşi Özlem Ada Şahin ve iki kızı ile 1.5 aydır otelde kaldığını öğrendim. Berkay, Tarabya'daki bir otelin kral dairesini kiralamış ve ailece yerleşmişler.

İstinye'de güzel bir evlerinin olduğunu bildiğim çiftin neden evlerinde değil de otelde kaldıklarını da öğrendim. Meğer Berkay, Zekeriyaköy'de bir villa satın almış. Villada kapsamlı bir tadilata girişmişler.

Ancak planladıkları tarihte tadilat bitmemiş. İstinye'deki evlerini sattıkları için de boşaltmak zorunda kalmışlar ve Tarabya'daki otelin kral dairesine yerleşmişler.”

Tadilat sürecinin uzamasıyla birlikte, Berkay ve ailesinin 1,5 aydır otelde konaklamaya devam ettiği ve çalışmalara bağlı olarak bu sürenin biraz daha uzayabileceği belirtiliyor.

