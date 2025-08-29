Beyninde kitle tespit edilen Lara sevenlerinden dua istedi: Kolay bir sınav değil

“Katmer Katmer”, “Adam Gibi Adam” , “Son Sözüm” gibi parçalarıyla bilinen Lara, 2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenmişti. Evlilik sonrası ünlü şarkıcı, İran'ın başkenti Tahran'a yerleşmişti. Ancak, 2025 yılında yaşanan İran-Israil gerilimi sırasında, Lara ve eşi savaşın ortasında kalmış ve çift Türkiye'ye dönmüştü. Lara, bu süreçte yaşadığı korku ve endişeyi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşarak endişelerini dile getirmişti.

ŞARKICI LARA ÜZÜCÜ HABERİ PAYLAŞTI

Lara adıyla bilinen ancak gerçek ismi Fatma Nur Keskin olan şarkıcı son olarak yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Yapılan kontrollerde beyninde kitle tespit edildiğini belirten isim kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah’tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir.

Ben bu süreçte Allah’tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O’nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır; sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim. Dualarınız, güzel dilekleriniz ve yanımda oluşunuz benim için en büyük güç kaynağıdır. Sizlerin desteğini hissetmek, kalbimi ve ruhumu daha da güçlü kılıyor. Allah’ın izniyle bu sınavı da aşacağıma inanıyorum. Hepinize sevgimle ve şükranımla.”

“LÜTFEN BENİ AFFEDİN”

Sağlık sorunları nedeniyle telefonlara yetişemediğini belirterek anlayış rica eden isim daha sonra ise şunları söyledi:

“Sevgili dostlarım, sağlığımla ilgili bir süreçten geçiyorum. Bu yüzden telefonlara çok bakamıyor, mesajlarınıza tek tek cevap veremiyorum. Lütfen beni affedin. Ama bilin ki sevginiz ve dualarınız üzerimde, kalbimde. Allah hepinizden razı olsun. Sizi çok seviyorum.”

DESTEK MESAJLARI GECİKMEDİ

Şarkıcı Lara’ya sevenlerinden ve yakın çevresinden destek mesajları geldi. Takipçileri de ‘geçmiş’ olsun dileklerinde bulundu.