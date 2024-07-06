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Haberler > Magazin > Burak Özçivit’in kız kardeşi görenleri şaşırttı! "Kardeş mi ikiz mi?"

Burak Özçivit’in kız kardeşi görenleri şaşırttı! "Kardeş mi ikiz mi?"

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Burak Özçivit’in kız kardeşi görenleri şaşırttı! &quot;Kardeş mi ikiz mi?&quot;
Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Magazin, Haber

Magazin Haberleri

Çalıkuşu ve Kuruluş Osman gibi birçok başarılı projede yer alan Burak Özçivit sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Özçivit bu kez kardeşinin kendisine olan benzerliği ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun kardeşini görenler "Kardeş mi İkiz mi?" gibi yorumlar yaptı.

Birçok başarılı projede yer alan Burak Özçivit açıklamaları ve başarılı kariyeri ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturmuş, o günden itibaren de ilişkileri ile sık sık magazin gündeminde konuşulan ilişkilerden biri haline gelmişti.

Burak Özçivit’in kız kardeşi görenleri şaşırttı! "Kardeş mi ikiz mi?" - 1. Resim

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, hem Fahriye Evcen hem de kardeşleri ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Burak Özçivit’in kız kardeşi görenleri şaşırttı! "Kardeş mi ikiz mi?" - 2. Resim

Kız kardeşi Burçun Özçivit'le de sık sık paylaşım yapan Burak Özçivit'in bu sefer de kız kardeşi gündem oldu. Burçun Özçivit'in Burak Özçivit'e benzerliği ise görenleri şaşırttı. Sosyal medyada "Kardeş mi İkiz mi?" gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
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