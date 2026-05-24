Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un oyunculuğu bıraktığına dair sosyal medyada dolaşan ekran görüntüsü kısa sürede gündem oldu. Kısa sürede 1 milyonu aşkın görüntülenme alan paylaşımın sahte olduğu ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy hakkında sosyal medyada hızla yayılan 'kariyerini sonlandırdı' iddiası ortalığı karıştırdı. Son olarak 'Eşref Rüya' dizisiyle gündemde olan başarılı oyuncu tarafından yapılmış gibi gösterilen bir paylaşım, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Söz konusu ekran görüntüsünde Ulusoy’un oyunculuk kariyerini sonlandırdığı ve ekran önündeki çalışmalarına ara verdiği yönünde ifadeler yer aldı. Ancak yapılan incelemelerde paylaşımın sahte olduğu ortaya çıktı.

KISA SÜREDE MİLYONLARA ULAŞTI

Teyit edilmeden yayılan içerik, kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere ulaşırken, oyuncunun hayranları da kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Sahte paylaşımda yer alan metinde, Ulusoy’un yıpranma ve bitkinlik nedeniyle ekran önünden çekildiği, bundan sonraki süreçte kamera arkasında çalışmalarına devam edeceği gibi ifadeler bulunuyordu.

Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı netleşirken, olay internet ortamında bilgi kirliliğinin nasıl hızlı yayılabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte ünlü oyuncu tarafından yapıldığı iddia edilen ancak sahte olan o paylaşım:

“Derin yıpranmadan kaynaklı bitkinliğimin verdiği tahribatla; ekran önündeki kariyerimi sonlandırmış bulunmaktayım. Şahsımı destekleyen tüm sevenlerime teşekkür ederim. Kamera arkasında şekillenecek yeni anlatılarla en kısa sürede sizlerle olacağım.”

