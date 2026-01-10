Cem Yılmaz, katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Ünlü komedyen, meslektaşı Kaan Sekban ile yaşadığı bir diyalogu paylaşırken bazı yanlış anlaşılmaların yaşandığı ortaya çıktı.

Komedyen Cem Yılmaz, YouTube’da yayınlanan Melis İşiten’in programına katıldı. Program sırasında meslektaşı için, “Kaan Sekban, Harbiye’deki gösterisini benim açmamı istemiş. Yapmadım. Yapmadığım için darılmış olabilir” ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı ve izleyiciler arasında şaşkınlığa neden oldu.

Cem Yılmaz ve Kaan Sekban arasında “Harbiye” krizi! Olayın aslı ortaya çıktı

“CEM YILMAZ YANLIŞ ANLAMIŞ, HİÇ ÖYLE BİR ŞEY OLMADI”

Olayın ardından Kaan Sekban devreye girerek durumu açıkladı. Sekban, Cem Yılmaz’ın sözlerini yanlış anladığını belirterek, “Tabi ki böyle bir şey olmadı, herhalde Cem Bey yanlış anlamış. Ben gel benim açılış komedyenim ol gibi bir şey demedim tabi ki. Hatta alttaki gibi röportajım var aynı dönem. O dönem aramız çok iyiydi benim gösterime gelerek beni onöre etmişti. Ben de ilk Harbiye gösterime kendisini davet ederek başlangıçta komik bir mizansen yapsak mı diye sormuştum. Ben sana sataşıyor gibi yapsam ve sen de tak diye belirsen ve birbirimize atışıyor gibi yapıp seyirciye keyifli bir sürpriz mi yapsak demiştim. Sonrasında sevgili Kenan Doğulu’ya müthiş tevazusu sayesinde unutulmaz bir açılış yapmıştık” dedi.

ŞOV DÜNYASINA ELEŞTİRİ

Sekban ayrıca, Melis İşiten’e de alaycı tavrından ötürü teessüflerini iletti ve şov dünyasındaki zorluklara dikkat çekti. “Normal hayatlarınızın kıymetini bilin” diyen Sekban, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, kendini benden ve benim gibi ‘yeni yetme’ komedyenlerden daha yüce gören ister şarkıcı ister oyuncu ister komedyen herkes umarım bir gün benim ve benim gibi yeni yetme nice ismin toplumsal dertler, haksızlıklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler karşısında bizim çıkardığımız sesin %1’ini çıkaracak cesarete sahip olur.”

