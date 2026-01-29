Eski haber spikeri ve sunucu Defne Samyeli, İstanbul’da yaşadığı lüks rezidanstaki güvenlik sorunlarına tepki gösterdi. Samyeli, yangın alarm sisteminin çalışmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu ve yaşananları “Bu bir ihbardır” diyerek paylaştı.

Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte ikamet ettiği rezidansta ciddi bir güvenlik zafiyeti bulunduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme taşıdı.

“5 YILDIR BİNADA YANGIN ALARMI ÇALIŞMIYOR”

Samyeli, binada yaklaşık beş yıldır yangın alarm sisteminin devre dışı olduğunu öne sürdü.

“Bu bir ihbar yazısıdır. Haftalardır yazsam yazmasam mı diye düşünüyorum; bu ağır gündemden vakit almamak adına. Ama Kartalkaya yangının birinci yıl dönümü geldi geçti bile. O konu malumunuz. Milletçe genel tavrımız böyle elim olayları önlemek için tedbirlerin takipçisi olmak yerine sonradan kahrolup üzülmek. İhbar ettiğim konu, benim içinde yaşadığım binada beni, ailemi ve diğer yüzlerce kişiyi ilgilendiriyor. Istanbloom adlı rezidans binasında kiracı olarak oturuyorum. Bu beşinci senem oldu; ben geldiğimden beri bu binada yangın alarmı çalışmıyor!”

KORKU DOLU YANGIN İTİRAFI

Geçmişte yaşadıkları bir yangın olayını anlatan Samyeli, iki yıl önce sabaha karşı dairelerinin bulunduğu katta yangın çıktığını belirtti. Yangından, resepsiyondan gelen bir telefon sayesinde haberdar olduklarını ifade eden Samyeli, daireyi yoğun dumanın kapladığını ve binada yeterli havalandırma bulunmadığını dile getirdi. Ailesiyle birlikte pijamalarıyla yangın merdivenlerine yöneldiklerini aktardı.

Rezidans yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Samyeli, 1000 kişinin yaşadığı binada, geçtiğimiz ay yapılan yangın tatbikatında da alarm sisteminin devreye girmediğini söyledi.

YÖNETİME ELEŞTİRİ: GÜLER MİSİNİZ, AĞLAR MISINIZ?

Binada sık sık yönetici değiştiğini ve muhatap bulmakta zorlandığını belirten Samyeli, “Bir muhatap yok. Kendisin ‘bina yöneticisi’ diye tanımlayan muhasebe görevlisi bana telefonda kaba bir üslupla ‘Hepinize ayrıntılı e-mail gönderilecek bu konuda’ dedi. Öyle bir bilgilendirme metni bugüne kadar gelmedi. Tek bir e-mail gelmiş konuyla ilgili. O da tatbikat günü. ‘Yangın tahliye tatbikatı başarıyla tamamlandı’ diye… Güler misiniz, ağlar mısınız?” diyerek sitem etti.

Samyeli, yaşanan duruma tepki göstererek, konunun can güvenliği açısından ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı.

