"Devir birikim devri" demişti! Cemal Can lüks evini paylaştı

'Survivor 2020'’nin şampiyonu Cemal Can Canseven, aylık kazancına dair sözleriyle gündem olmuştu. Fenomen isim, bu kez İzmir Çeşme'de bulunan lüks eviyle adından söz ettirdi.

Bir dönem Survivor’a katılan Cemal Can Canseven, 2020 yılında kazandığı yarışma ile adını geniş kitlelere duyurdu. Ünlü isim yarışmanın ardından birçok reklam filminde de rol aldı. Sunuculuk ve şarkıcılık da yapan Canseven, son yaptığı açıklama çok konuşulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde rapçi Sefo'nun konserinde görüntülenen Canseven, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet sırasında dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü isim, "Ben dışarıda yemek yerine evde yiyerek çıkıyorum, ücretsiz plajlara gidiyorum. Biriktirme zamanındayız. Ben kazancımı eve yatırıyorum. Hesabımı annem ve babam tutuyor. Her ay babamdan 25 bin TL maaş alıyorum ve avans talep edebiliyorum. Mesela Türkiye maçına gideceğim için avans alırım. 25 bin TL bana yetiyor, biriktiriyorum bile” demişti.

"BEKLE BENİ ÜMRANİYE MOBİLYACILAR ÇARŞISI"

Canseven, bu sefer ise geçtiğimiz aylarda İzmir Çeşme'de aldığı lüks eviyle gündeme geldi. İstanbul'da ailesiyle yaşayan fenomen, Çeşme'deki evini mimarla değil kendi başına dekore etti.

Evinin dış görüntüsünü de takipçileriyle paylaşan ünlü isim "Bekle beni Ümraniye Mobilyacılar Çarşısı" notunu düştü.