Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör, yaşanan sürecin ardından sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında oyuncu Doğukan Güngör’ün de bulunduğu toplam 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

19 şüpheli tutuklama talebiyle, 7 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakkında daha önce yurt dışı çıkış yasağı bulunan Güngör, savcılıkça herhangi bir ek adli kontrol tedbiri uygulanmadan serbest bırakıldı. Şüphelilerden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında serbest kalmasının ardından Doğukan Güngör, Instagram hesabının hikâye bölümünden ilk paylaşımını yaptı. Ünlü oyuncunun paylaştığı manzara fotoğrafında, soruşturmaya dair herhangi bir ifadeye yer vermemesi dikkat çekti.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayan Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusuydu. Dizinin başrol isimlerinden Doğukan Güngör’ün, 5 Ocak’ta yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınması, çekim programında aksamalara neden oldu. Ancak seyircileri sevindiren haber geldi. Yayın takvimine göre dizinin 120. bölümü 9 Ocak 2026 Cuma günü (bu akşam) saat 20.00’de Show TV’de yayınlanacak.

