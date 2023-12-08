Dünyaca ünlü aktris 51 yaşında hayatını kaybetti

8 Aralık 2023 17:30 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 17:30

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: Haber Merkezi

Oscar ödüllü Aktör Forest Whiteaker ile 1996 yılında evlenen Keisha Nash, 2018 yılında boşanmıştı. Keisha Nash 51 yaşında hayatını kaybetti.

KIZI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Whitaker ve Nash'ın 25 yaşındaki kızları True, annesinin ölümünü perşembe günü paylaştığı fotoğraf ile duyurdu. True, annesinin fotoğrafını sosyal medya hesabında "Güle güle anne. Seni sonsuza kadar seviyorum. Dünyanın en güzel kadını... Bana bildiğim her şeyi öğrettiğin için teşekkür ederim. Seni rüyalarımda göreceğim ve seni kalbimde hissedeceğim." notu ile paylaştı. Ünlü aktrisin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

"BU KONUYU ANNENLE KONUŞTUN MU"

Ünlü çiftin True dışında 27 yaşındaki Sonnet Noel isimli bir kızları daha bulunuyor.

Whitaker, 2009 yılında karısı hakkında "Dürüst olmak gerekirse, eşim çocuklar konusunda benden çok daha güçlü. Bir şeyleri atlatmaya çalıştıklarında bana geliyorlar. Her zaman bir karar vermem gerekiyor. Gelip 'Hey baba, bunu yapmamızın bir sakıncası var mı?' dedikleri zaman duraklayın. Ben de onlara şöyle bakıyorum: 'Bu konuyu annenle konuştun mu?' Kolay olanın ben olduğumu biliyorlar." ifadelerini kullanmıştı.