Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Dünyaca ünlü oyuncu Adan Canto kansere yenik düştü

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Hollywood yapımlarında baş rol oynanan Meksikalı aktör Adan Canto, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haber alan hayatı Canto'nun hayranları hüzne boğuldu.

    Dünyaca ünlü oyuncu Adan Canto kansere yenik düştü
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dünya sinemasının acı günü... Güney Amerika ülkesi Meksika'da yürüttüğü müzik kariyerinin ardından Hollywood'da başröl oyuncu başrol oyuncusu olmaya geçiş yapan ünlü aktör Adan Canto yaşamını kaybetti. Canto, bir süredir apandiks kanseriyle mücadele ediyordu.

    HAFIZALARA KAZINAN ROLÜ

    42 yaşında hayata veda eden Canto, Kiefer Sutherland'in başrolünde yer aldığı “Designated Survivor”daki başkan yardımcısı Aaron Shore rolüyle tanınmıştı.

    Dünyaca ünlü oyuncu Adan Canto kansere yenik düştü

    ÇALIŞTIĞI YAPIMCILARDAN ORTAK AÇIKLAMA: ONUR DUYDUK

    Dün Amerikan medyasının önde gelen yayın kuruluşları, Fox ve WBTV tarafından yapılan açıklamada, "Adan Canto'nun vefatını öğrenmek bizi çok üzdü. Harika bir oyuncu ve sevgili bir dosttu. On yılı aşkın bir süre önce 'The Follow'da ABD'de ilk kez sahneye çıkışından bu yana onu Warner Bros. Television ve Fox Entertainment ailelerinin bir parçası olarak görmekten onur duyduk." ifadeleri yer aldı.

     

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    OyuncuAktörMeksika
    Haberler > Magazin > Dünyaca ünlü oyuncu Adan Canto kansere yenik düştü
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Dilan Polat yılbaşını ailesi ile mi geçirdi? Resmi açıklama geldi - MagazinDilan Polat yılbaşını ailesi ile mi geçirdi? Resmi açıklama geldiSurvivor’a neden polis geldi? - MagazinSurvivor’a neden polis geldi?Durumu ağırlaşan Dilan Polat'ın 11 gündür cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! - MagazinDurumu ağırlaşan Dilan Polat'ın 11 gündür cezaevinde olmadığı ortaya çıktı!Kibariye'den Erdoğan’a övgü: 'Cumhurbaşkanımıza minnettarım’ - MagazinKibariye'den Erdoğan’a övgü: 'Cumhurbaşkanımıza minnettarım’Sunucunun şakasına kızdı, salonu terk etti - MagazinSunucunun şakasına kızdı, salonu terk etti'Bu yaz düğün var' haberlerine ilk açıklama - Magazin'Bu yaz düğün var' haberlerine ilk açıklamaOrtalığı birbirine kattı, rol arkadaşını yumrukladı - MagazinOrtalığı birbirine kattı, rol arkadaşını yumrukladıSurvivor yarışmacılarının bölüm başı kazandığı ücretler ortaya çıktı - MagazinSurvivor yarışmacılarının bölüm başı kazandığı ücretler ortaya çıktıCezaevindeki Dilan Polat’a yeni şube! Ailece açılışa gittiler, ‘Enerci’ şarkısıyla coştular - MagazinCezaevindeki Dilan Polat’a yeni şube! Ailece açılışa gittiler, ‘Enerci’ şarkısıyla coştularJodie Foster, Z kuşağını 'sinir bozucu' buluyor - MagazinJodie Foster, Z kuşağını 'sinir bozucu' buluyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...