Dünyaca ünlü oyuncu Adan Canto kansere yenik düştü

10 Ocak 2024 12:42 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 13:03

Dünya sinemasının acı günü... Güney Amerika ülkesi Meksika'da yürüttüğü müzik kariyerinin ardından Hollywood'da başröl oyuncu başrol oyuncusu olmaya geçiş yapan ünlü aktör Adan Canto yaşamını kaybetti. Canto, bir süredir apandiks kanseriyle mücadele ediyordu.

HAFIZALARA KAZINAN ROLÜ

42 yaşında hayata veda eden Canto, Kiefer Sutherland'in başrolünde yer aldığı “Designated Survivor”daki başkan yardımcısı Aaron Shore rolüyle tanınmıştı.

ÇALIŞTIĞI YAPIMCILARDAN ORTAK AÇIKLAMA: ONUR DUYDUK

Dün Amerikan medyasının önde gelen yayın kuruluşları, Fox ve WBTV tarafından yapılan açıklamada, "Adan Canto'nun vefatını öğrenmek bizi çok üzdü. Harika bir oyuncu ve sevgili bir dosttu. On yılı aşkın bir süre önce 'The Follow'da ABD'de ilk kez sahneye çıkışından bu yana onu Warner Bros. Television ve Fox Entertainment ailelerinin bir parçası olarak görmekten onur duyduk." ifadeleri yer aldı.