Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltı listesinde sosyal medya ünlüleri ve rapçi yapımcısı Ebo lakaplı İbrahim Tilaver de yer aldı. Ancak sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Ebo’ya işlem uygulanmadığı öğrenildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, çok sayıda adrese eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon listesinde Ebo lakaplı İbrahim Tilaver’in de olduğu ortaya çıktı.

Ebo hakkında gözaltı kararı! Sağlık sorunları nedeniyle hastanede olduğu ortaya çıktı

EBO SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE HASTANEDE

Gözaltı listesinde adı geçen ancak rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altında olan Ebo’ya sağlık sorunlarından dolayı bir işlem uygulanmadığı belirtildi.

EBO’NUN HASTALIĞI NE?

Daha önce sosyal medyada "Ebo" adıyla tanınan İbrahim Tilaver’in MS hastası olduğu yönündeki iddialar gündeme gelmişti. Bazı kişiler ise Ebo’nun beyninde lezyon bulunduğunu ve bu nedenle tedavi altında olduğunu öne sürmüştü.

Ebo hakkında gözaltı kararı! Sağlık sorunları nedeniyle hastanede olduğu ortaya çıktı

YOUTUBER VE RAP DÜNYASINDAN 26 İSİM İÇİN GÖZALTI KARARI

Öte yandan uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından İstanbul’da düzenlenen operasyonda, YouTube ve rap dünyasından çok sayıda tanınmış isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen (Yusuf Aktaş), Mert Eren Bülbül, Burak Güngör, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Berkcan Güven, Ahmet Can Dündar, Fırat Yayla, rapçi Emirhan Çakal'ın da bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası