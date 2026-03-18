Çanakkale Savaşları'nda sırtladığı çok ağır top mermisinin ateşlenmesiyle zaferin kazanılmasında büyük payı bulunan Seyit Onbaşı, büyük zaferin yıl dönümünde anılıyor. Peki, eyit Onbaşı (Seyit Ali) kimdir, kaç kilo mermi taşıdı?

Abdurrahman Efendi ve Emine Hanım'ın oğlu Seyit Ali, Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı, o dönem adı Çamlık köyü olan Kocaseyit Mahallesi'nde 1889'da dünyaya geldi. Osmanlı Ordusuna 1909'da yazılıp askerliğe başlayan Seyit Ali, 1912'de Balkan Savaşları'na katıldıktan sonra topçu eri olarak Çanakkale Cephesi'ne gitti.

İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin 18 Mart 1915'te geçmeye çalıştığı Çanakkale Boğazı'nda, Seyit Ali'nin görevli olduğu Rumeli Mecidiye Tabyası'ndaki top sağlam kaldı. Mermiyi topa kaldıran vinç sisteminin bozulması nedeniyle Seyit Ali, silah arkadaşı Niğdeli Ali'nin yardımıyla devasa top mermisini sırtlayarak kundağa yerleştirdi. Sırtında taşıdığı 215 kiloluk mermiler düşman zırhlılarına kabusu yaşattı.

Ateşlenen top, o dönem en donanımlı gemilerinden, Birleşik Krallık'a ait Ocean zırhlısını yan yatırdı. İşgal güçlerinin zırhlısı, Nusret Mayın Gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarparak battı.

Çanakkale Savaşlarının seyrini değiştirdi...

ONBAŞI RÜTBESİ VERİLDİ

Mücadeleden 1 hafta sonra Seyit’e onbaşılık rütbesi verildi. Kahramanlığı için tören düzenlendi. 215 kiloluk top mermisini tekrar kaldırması istendi.

"Savaştan sonra kendisine şimdi yapabilir misin dendiği anda 'Hayır o bir defa olur, o lazım olduğu anda, savaş sırasında Allah'ın yardımıyla o mermiyi kaldırdık' diye cevap vermiştir."

SEYİT ONBAŞI NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan muharebelerin ardından köyüne dönerek ormancılık ve kömürcülükle uğraşan, "Çabuk" soyadını alan Seyit Onbaşı, 1 Aralık 1939'da 50 yaşında vefat etti.



