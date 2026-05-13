Pakistan-Suudi Arabistan arasında geçtiğimiz yıl imzalanan Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması’na dair İslamabad yönetiminin 'Türkiye' vurgusu ile verdiği mesaj dikkat çekti. Pakistan, 'taraflardan birine yönelik herhangi bir saldırının diğer taraf ülkelere de yapıldığını öngören' anlaşmaya yönelik açıklamasında Türkiye ve Katar'a yönelik mesajı, bölgede yeni bir güç dengesinin sinyali olarak değerlendirildi.

Pakistan ile Suudi Arabistan arasında 17 Eylül 2025'te imzalanan Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması’na ilişkin yeni bir gelime yaşandı.

Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması’na dair açıklamalarda bulunan Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Türkiye ve Katar’a yönelik çarpıcı ifadeler kullandı.

Bakan Khawaja Asif yaptığı açıklamada, anlaşmanın Türkiye ve Katar’ı da kapsayacak şekilde genişletilebileceğini söyledi.

Türkiye ittifaka dahil olabilir! Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması'nda kritik eşik

TÜRKİYE VE KATAR DAHİL OLABİLİR

Asif, "Bu, geleceğe yönelik bir düzenlemedir; aynı zamanda mevcut durumu da ele almaktadır. Katar ve Türkiye de Suudi Arabistan ile Pakistan arasındaki bu anlaşmanın bir parçası haline gelirse, bu memnuniyet verici bir gelişme olur. Bu, bölgemiz içinde, ekonomik ve savunma alanlarında, bölge dışındaki alanlara bağımlılığı en aza indirecek bir düzenin ortaya çıkması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

BÖLGEYE YÖN VERECEK BİR ANLAŞMA

Bu girişimin "benzer düşünen" devletler arasında daha geniş bir iş birliği platformu kurarak bölgesel istikrarı ve kolektif güvenliği güçlendirmeyi amaçladığını kaydeden Khawaja Asif, "Dünyada bağımlılık her zaman var olacaktır. Tüm ülkeler ekonomik ve başka açılardan birbirine bağlıdır. Ancak kendi bölgemizde barış için, bu anlaşmanın kimseye karşı olmadığını düşünüyorum. Aksine, bölge içindeki barışı korumak için son derece önemlidir. Ve mevcut durum açısından da, bunun yatıştırıcı ve faydalı bir etkisi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

STRATEJİK KARŞILIKLI SAVUNMA ANLAŞMASI NEDİR?

Anlaşma, taraflardan birine yönelik herhangi bir saldırının her iki ülkeye yapılmış sayılmasını öngörüyor. Türkiye ile ilgili görüşmelerin bu yılın başlarında ileri aşamaya geldiği bildirilse de henüz anlaşma sonuçlanmadı.

