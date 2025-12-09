Şarkıcı Güllü’nün itilerek öldürüldüğünü ve elinde görüntüler olduğunu iddia eden ‘itirafçı komşu’ yalan söylediğini açıkladı. Güllü’nün komşusu olduğunu öne süren itirafçı “Birilerinin elinde kesin görüntü vardır diye düşündüğüm için öyle söyledim. Kendini ifşa etsin diye programa bağlandım” dedi.

Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. Daha önce canlı yayına bağlanarak Güllü’nün itildiğine dair elinde görüntü olduğunu iddia eden kişi yeni bir açıklama daha yaptı.

Güllü'nün düşerek hayatını kaybettiği evin görüntüsü

“KESİN GÖRÜNTÜ VARDIR DİYE…”

Akşam'da yer alan habere göre canlı yayında kimliğini gizleyen, Güllü’nün komşusu olduğunu söyleyen kişi elinde görüntü olmadığını, yalan söylediğini itiraf etti.

Komşu neden yalan söylediğini ise şöyle açıkladı:

Güllü Hanım'ı çok severdim, çok dinlerdim. Bu duruma çok üzüldüm. Mutlaka birilerinin elinde görüntü ve ses kaydı vardır ama kimse çıkıp ortaya bir şey söylemedi. Birilerinin elinde kesin görüntü vardır diye düşündüğüm için öyle söyledim. Kendini ifşa etsin diye programa bağlandım.

Güllü'nün düşmeden önceki son görüntüleri

“KAMERA KAYDI VAR” DEMİŞTİ

Yalanı ortaya çıkan itirafçı, daha önce canlı yayında “Ben komşusuyum. Elimde Güllü'yü birinin ittiğini gördüğüm bir kamera kaydı var” iddiasında bulunarak dikkatleri üzerine çekmişti.

NELER OLMUŞTU?

Yalova’daki evinin altıncı katındaki camından düşerek hayatını kaybettiği açıklanan sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken çok sayıda iddia ortaya atılmıştı.

Güllü’nün ölümü sonrasında biri tarafından itildiği iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Güllü'nün düştüğü pencere

KAYGAN ZEMİN DETAYI

Soruşturmada, sanatçının evinde yapılan olay yeri incelemelerinde de parke zeminin kaygan olduğu da belirtilmişti.

3.53 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKMIŞTI

Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından hazırlanan raporda, Güllü’nün 3.53 promil alkollü olduğu, iç organ parçalarında ve mide muhtevasında yapılan aramada uyuşturucu maddeye rastlanmadığı tespit edilmişti.

Öte yandan sanatçının kanında düşük doz ağrı kesici, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucunun bulunduğu da belirtilmişti.

Kanında alkol olduğu tespit edilmişti

ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANMIŞTI

Güllü’nün Adli Tıp “kati” raporunda zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir delil bulunmadığı ve yüksekten düşmeye bağlı olarak kırık, beyin kanaması ve iç kanama sonucunda ölümün meydana geldiği ifade edilmişti.

Yeni ses kayıtları ortaya çıkan Güllü'nün kızı Tuğyan'ın ses kayıtlarında "Fransa'ya gitmek mi, Gürcistan'a gitmek mi? Ama Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla" dediği duyulmuştu.

