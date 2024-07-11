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Engin Altan Düzyatan'dan yeni proje! 'Milyoner Aile' ile ekranlara dönüyor...

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Engin Altan Düzyatan&#039;dan yeni proje! &#039;Milyoner Aile&#039; ile ekranlara dönüyor...
Sunuculuk, Haber

Magazin Haberleri

Diriliş Ertuğrul dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Engin Altan Düzyatan ATV’de yayınlanacak olan yarışma programı ‘Milyoner Aile’yi sunacak.

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul, Çöp Adam, Kurşun, Koçum Benim gibi birçok dizi ve filmde rol aldı. Ünlü oyuncuyu bu kez sunucu olarak ekranlarda göreceğiz.

‘Kim Milyoner Olmak İster’den sonra şimdi de Engin Altan Düzyatan’ın sunumu ile ‘Milyoner Aile’ başlıyor. "Türkiye'nin her ilinden milyoner olmak isteyen aileler hemen başvurun" şeklinde basın bülteni yayınladı.

Engin Altan Düzyatan'dan yeni proje! 'Milyoner Aile' ile ekranlara dönüyor... - 1. Resim

4 AİLEDEN BİRİ 500 BİN TL ÖDÜL KAZANACAK

Yarışmada cevabı zaten içinde olan video sorularını ailece en hızlı ve doğru şekilde cevap vermek gerekiyor.

Verilen bilgilere göre bu yarışmada kaybetmek olmuyor. Her bölümde 4 aileden biri 500 bin TL ödül kazanacak. Ve ödüller katlanarak milyonlara ulaşacak. Hem de hiç kayıp olmayacak. Elenseniz bile kasanızdaki biriken ödülle yarıştan ayrılacaksınız.

Düzenleyen:  - Magazin
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